Бойцы 225-го полка уничтожили ангар врага с техникой около Гуляйполя. ВИДЕО

Операторы БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожили ангар с российской бронетехникой в районе Гуляйполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные сначала отследили маршруты передвижения техники противника и выявили место ее скопления.

После этого по объекту был нанесен высокоточный удар, в результате которого ангар с техникой был уничтожен.

По имеющейся информации, внутри, в частности, находился танк Т-55 с дополнительной защитой в виде импровизированных конструкций "мангал".

Удар не позволил противнику использовать технику для поддержки своих подразделений на направлении.

ангар за ангаром, крок за кроком...
20.04.2026 18:52 Ответить
Так обліплюють техніку, всіляким залізяччям, шо й не зрозумієш - "А шо то було?". Танк, мабуть, лише по кількості котків ходової, розпізнали...
20.04.2026 19:44 Ответить
Хлопці супер!!! Але як свої будови жалько....((((
20.04.2026 20:30 Ответить
Навіщо витрачати дрон на броню, яка вже горить зсередини?
20.04.2026 21:50 Ответить
 
 