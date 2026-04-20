3 069 4
Бойцы 225-го полка уничтожили ангар врага с техникой около Гуляйполя. ВИДЕО
Операторы БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожили ангар с российской бронетехникой в районе Гуляйполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные сначала отследили маршруты передвижения техники противника и выявили место ее скопления.
После этого по объекту был нанесен высокоточный удар, в результате которого ангар с техникой был уничтожен.
По имеющейся информации, внутри, в частности, находился танк Т-55 с дополнительной защитой в виде импровизированных конструкций "мангал".
Удар не позволил противнику использовать технику для поддержки своих подразделений на направлении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий20.04.2026 18:52 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий20.04.2026 19:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.04.2026 20:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олександр Петров #550901
показать весь комментарий20.04.2026 21:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
