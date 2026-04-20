Бойцы 225-го полка уничтожили ангар врага с техникой около Гуляйполя. ВИДЕО

Операторы БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожили ангар с российской бронетехникой в районе Гуляйполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные сначала отследили маршруты передвижения техники противника и выявили место ее скопления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После этого по объекту был нанесен высокоточный удар, в результате которого ангар с техникой был уничтожен.

По имеющейся информации, внутри, в частности, находился танк Т-55 с дополнительной защитой в виде импровизированных конструкций "мангал".

Удар не позволил противнику использовать технику для поддержки своих подразделений на направлении.

