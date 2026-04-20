Оккупанты действуют небольшими штурмовыми группами на Купянском направлении, но терпят поражение, - 77-я ОАэМБр. ВИДЕО

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают сдерживать наступательные действия противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг действует силами небольших штурмовых групп, пытаясь проникать и закрепляться на украинских позициях.

Все попытки противника своевременно выявляются и оперативно пресекаются.

Десантники систематически уничтожают личный состав оккупантов, а также наносят удары по средствам связи и логистическим элементам, в частности мототехнике, которую враг активно использует для маневра и подвоза ресурсов.

Ситуация в зоне ответственности бригады остается под контролем.

"Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уверенно удерживают занятые рубежи и не допускают продвижения противника", - говорится в комментариях к опубликованному видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский защитник сбивает российскую крылатую ракету из ПЗРК. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники из подразделения "СТРІКС" уничтожили девять вражеских дронов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО