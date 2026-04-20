Оккупанты действуют небольшими штурмовыми группами на Купянском направлении, но терпят поражение, - 77-я ОАэМБр. ВИДЕО
На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают сдерживать наступательные действия противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг действует силами небольших штурмовых групп, пытаясь проникать и закрепляться на украинских позициях.
Все попытки противника своевременно выявляются и оперативно пресекаются.
Десантники систематически уничтожают личный состав оккупантов, а также наносят удары по средствам связи и логистическим элементам, в частности мототехнике, которую враг активно использует для маневра и подвоза ресурсов.
Ситуация в зоне ответственности бригады остается под контролем.
"Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уверенно удерживают занятые рубежи и не допускают продвижения противника", - говорится в комментариях к опубликованному видео.
