Пограничники из подразделения "СТРИКС" уничтожили девять вражеских дронов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-пилоты продолжают демонстрировать высокую эффективность в борьбе с российскими средствами воздушного нападения. На Южно-Слобожанском направлении бойцы подразделения РУБпАК "СТРИКС" ликвидировали группу вражеских беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Благодаря профессиональным действиям операторов дронов было обнаружено и уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", которые противник использует для атак на украинские позиции и тыловые объекты.

