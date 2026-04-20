Пограничники из подразделения "СТРИКС" уничтожили девять вражеских дронов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-пилоты продолжают демонстрировать высокую эффективность в борьбе с российскими средствами воздушного нападения. На Южно-Слобожанском направлении бойцы подразделения РУБпАК "СТРИКС" ликвидировали группу вражеских беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Благодаря профессиональным действиям операторов дронов было обнаружено и уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", которые противник использует для атак на украинские позиции и тыловые объекты.
