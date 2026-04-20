Прикордонники з підрозділу "СТРІКС" знищили дев’ять ворожих дронів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-пілоти продовжують демонструвати високу ефективність у боротьбі з російськими засобами повітряного нападу. На Південно-Слобожанському напрямку бійці підрозділу РУБпАК "СТРІКС" ліквідували групу ворожих безпілотників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Завдяки професійним діям операторів дронів було виявлено та знищено дев’ять безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", які противник використовує для атак на українські позиції та тилові об'єкти.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль