"Це у нас головний інженер": як у бригаді "Помста" з’явився кіт-"інспектор" FPV-дронів. ВIДЕО

У мережі показали кадри, як у підрозділі "Страж" прикордонної бригади "Помста" служить незвичайний "спеціаліст" - кіт, якого жартома називають позаштатним інспектором якості БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про пухнастого помічника розповіли в Державній прикордонній службі України.

За словами прикордонників, кіт "знає про FPV-дрони все… або просто дуже любить на них спати".

Поки оператори готуються до бойових вильотів, пухнастий "фахівець" може спокійно дрімати просто на деталях техніки, додаючи бійцям настрою у складних умовах служби.

У підрозділі зазначають, що на фронті без таких "помічників" не обійтися. Кіт став справжнім антистресом для військових та невід’ємною частиною колективу.

"Це у нас головний інженер. Який часто забуває за роботу, але він скрізь з нами", - розповідають оборонці.

Відомо, що одного з таких котів боєць бригади "Помста" врятував із розбомбленого міста, після чого тварина залишилася разом із військовими та стала їхнім символом підтримки.

Яке миле котенятко! Відео - ПОЗИТИВ!
19.04.2026 14:58 Відповісти
Кіт - найперший захист від гризунів, що можуть за ніч перегризти усі кабелі та деталі разом з дронами.
19.04.2026 15:01 Відповісти
Хоть тута очереди нет, а то в 6о лет на диване в Германии, мля, беженец,ага, с Донецка . Кота кормить- скоро проверю!
19.04.2026 15:28 Відповісти
А шо ж то ви навіть не представили інженера ? Як звати ?
19.04.2026 15:37 Відповісти
Бабы и бабло всюду портачать : нема на Вас красавиц Януковича
19.04.2026 15:42 Відповісти
Красунчик!
19.04.2026 16:06 Відповісти
 
 