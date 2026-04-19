"Це у нас головний інженер": як у бригаді "Помста" з’явився кіт-"інспектор" FPV-дронів. ВIДЕО
У мережі показали кадри, як у підрозділі "Страж" прикордонної бригади "Помста" служить незвичайний "спеціаліст" - кіт, якого жартома називають позаштатним інспектором якості БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про пухнастого помічника розповіли в Державній прикордонній службі України.
За словами прикордонників, кіт "знає про FPV-дрони все… або просто дуже любить на них спати".
Поки оператори готуються до бойових вильотів, пухнастий "фахівець" може спокійно дрімати просто на деталях техніки, додаючи бійцям настрою у складних умовах служби.
У підрозділі зазначають, що на фронті без таких "помічників" не обійтися. Кіт став справжнім антистресом для військових та невід’ємною частиною колективу.
"Це у нас головний інженер. Який часто забуває за роботу, але він скрізь з нами", - розповідають оборонці.
Відомо, що одного з таких котів боєць бригади "Помста" врятував із розбомбленого міста, після чого тварина залишилася разом із військовими та стала їхнім символом підтримки.
