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Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
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Воїни 13 бригади НГУ "Хартія" врятували козулю, які заплуталася в антидроновій сітці на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині в антидроновій сітці заплуталася козуля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" оперативно відреагували та вирішили врятувати тварину.

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Військові обережно звільнили козулю з пастки, не завдавши їй шкоди.

Кадри порятунку тварини опубліковані у телеграм-каналі бригади.

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Автор: 

тварини (513) порятунок (145) Національна гвардія НГУ (1823) Харківська область (3006)
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