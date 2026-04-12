Воїни 13 бригади НГУ "Хартія" врятували козулю, які заплуталася в антидроновій сітці на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині в антидроновій сітці заплуталася козуля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" оперативно відреагували та вирішили врятувати тварину.
Військові обережно звільнили козулю з пастки, не завдавши їй шкоди.
Кадри порятунку тварини опубліковані у телеграм-каналі бригади.
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