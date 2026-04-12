Воины 13-й бригады НГУ "Хартія" спасли косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке на Харьковщине. ВИДЕО
В Харьковской области в антидроновой сетке запуталась косуля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартія" оперативно отреагировали и решили спасти животное.
Военные осторожно освободили косулю из ловушки, не причинив ей вреда.
Кадры спасения животного опубликованы в Telegram-канале бригады.
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