"Это у нас главный инженер": как в бригаде "Помста" появился кот-"инспектор" FPV-дронов. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых видно, как в подразделении "Страж" пограничной бригады "Помста" служит необычный "специалист" - кот, которого в шутку называют внештатным инспектором качества БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о пушистом помощнике рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, кот "знает о FPV-дронах все… или просто очень любит на них спать".

Пока операторы готовятся к боевым вылетам, пушистый "специалист" может спокойно дремать прямо на деталях техники, поднимая бойцам настроение в сложных условиях службы.

В подразделении отмечают, что на фронте без таких "помощников" не обойтись. Кот стал настоящим антистрессом для военных и неотъемлемой частью коллектива.

"Это у нас главный инженер. Который часто забывает о работе, но он везде с нами", - рассказывают защитники.

Известно, что одного из таких котов боец бригады "Помста" спас из разбомбленного города, после чего животное осталось вместе с военными и стало их символом поддержки.

Яке миле котенятко! Відео - ПОЗИТИВ!
19.04.2026 14:58 Ответить
Кіт - найперший захист від гризунів, що можуть за ніч перегризти усі кабелі та деталі разом з дронами.
19.04.2026 15:01 Ответить
Хоть тута очереди нет, а то в 6о лет на диване в Германии, мля, беженец,ага, с Донецка . Кота кормить- скоро проверю!
19.04.2026 15:28 Ответить
А шо ж то ви навіть не представили інженера ? Як звати ?
19.04.2026 15:37 Ответить
Бабы и бабло всюду портачать : нема на Вас красавиц Януковича
19.04.2026 15:42 Ответить
Красунчик!
19.04.2026 16:06 Ответить
 
 