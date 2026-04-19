"Это у нас главный инженер": как в бригаде "Помста" появился кот-"инспектор" FPV-дронов. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых видно, как в подразделении "Страж" пограничной бригады "Помста" служит необычный "специалист" - кот, которого в шутку называют внештатным инспектором качества БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о пушистом помощнике рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, кот "знает о FPV-дронах все… или просто очень любит на них спать".

Пока операторы готовятся к боевым вылетам, пушистый "специалист" может спокойно дремать прямо на деталях техники, поднимая бойцам настроение в сложных условиях службы.

В подразделении отмечают, что на фронте без таких "помощников" не обойтись. Кот стал настоящим антистрессом для военных и неотъемлемой частью коллектива.

"Это у нас главный инженер. Который часто забывает о работе, но он везде с нами", - рассказывают защитники.

Известно, что одного из таких котов боец бригады "Помста" спас из разбомбленного города, после чего животное осталось вместе с военными и стало их символом поддержки.

