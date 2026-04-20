Окупанти діють малими штурмовими групами на Куп’янському напрямку, проте зазнають поразки, - 77 ОАеМБр. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують стримувати наступальні дії противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог діє силами малих штурмових груп, намагаючись просочуватися та закріплюватися на українських позиціях.
Усі спроби противника своєчасно виявляються та оперативно придушуються.
Десантники системно знищують особовий склад окупантів, а також завдають ураження по засобах зв’язку та логістичних елементах, зокрема мототехніці, яку ворог активно використовує для маневру та підвозу ресурсів.
Ситуація в смузі відповідальності бригади залишається контрольованою.
"Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ впевнено утримують займані рубежі та не допускають просування противника", - йдеться у коментарях до оприлюдненого відео.
