Бійці 225-го полку знищили ангар ворога з технікою поблизу Гуляйполя. ВIДЕО
Оператори БпЛА 225-го окремого штурмового полку ЗСУ знищили ангар із російською бронетехнікою в районі Гуляйполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові спершу відстежили маршрути пересування техніки противника та виявили місце її накопичення.
Після цього по об’єкту було завдано високоточного удару, внаслідок якого ангар із технікою був знищений.
За наявною інформацією, всередині, зокрема, перебував танк Т-55 із додатковим захистом у вигляді імпровізованих конструкцій "мангал".
Удар не дозволив противнику використати техніку для підтримки своїх підрозділів на напрямку.
