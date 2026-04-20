УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Оператори дронів Бої на Гуляйпільському напрямку
3 069 4

Бійці 225-го полку знищили ангар ворога з технікою поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

Оператори БпЛА 225-го окремого штурмового полку ЗСУ знищили ангар із російською бронетехнікою в районі Гуляйполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові спершу відстежили маршрути пересування техніки противника та виявили місце її накопичення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після цього по об’єкту було завдано високоточного удару, внаслідок якого ангар із технікою був знищений.

За наявною інформацією, всередині, зокрема, перебував танк Т-55 із додатковим захистом у вигляді імпровізованих конструкцій "мангал".

Удар не дозволив противнику використати техніку для підтримки своїх підрозділів на напрямку.

Автор: 

армія рф (20784) Гуляйполе (229) танк (2180) знищення (9943) Запорізька область (4796) техніка (2015) Пологівський район (394) 225-й окремий штурмовий полк (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ангар за ангаром, крок за кроком...
показати весь коментар
20.04.2026 18:52 Відповісти
Так обліплюють техніку, всіляким залізяччям, шо й не зрозумієш - "А шо то було?". Танк, мабуть, лише по кількості котків ходової, розпізнали...
показати весь коментар
20.04.2026 19:44 Відповісти
Хлопці супер!!! Але як свої будови жалько....((((
показати весь коментар
20.04.2026 20:30 Відповісти
Навіщо витрачати дрон на броню, яка вже горить зсередини?
показати весь коментар
20.04.2026 21:50 Відповісти
 
 