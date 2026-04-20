Один окупант здався в полон, інший - вистрибнув з вікна та самоліквідувався: бойова робота 43-ї ОМБр. ВIДЕО

Бійці Сил оборони у мережі показали уникальні кадри, на яких 18 квітня група російських військових чисельністю шість осіб зі складу 153-го танкового полку ЗС РФ намагалася проникнути до населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наміри противника були своєчасно виявлені бійцями 43-ї окремої механізованої бригади.

Чотирьох окупантів було ліквідовано ще на підходах до населеного пункту.

Ще двоє змогли дістатися до східної околиці, де зайшли до одного з будинків.

Під час перебування в будівлі українські військові здійснили підпал приміщення та запропонували противнику здатися.

У результаті один із російських військових склав зброю, інший - вистрибнув з вікна та самоліквідувався.

