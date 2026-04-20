Один окупант здався в полон, інший - вистрибнув з вікна та самоліквідувався: бойова робота 43-ї ОМБр. ВIДЕО
Бійці Сил оборони у мережі показали уникальні кадри, на яких 18 квітня група російських військових чисельністю шість осіб зі складу 153-го танкового полку ЗС РФ намагалася проникнути до населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наміри противника були своєчасно виявлені бійцями 43-ї окремої механізованої бригади.
Чотирьох окупантів було ліквідовано ще на підходах до населеного пункту.
Ще двоє змогли дістатися до східної околиці, де зайшли до одного з будинків.
Під час перебування в будівлі українські військові здійснили підпал приміщення та запропонували противнику здатися.
У результаті один із російських військових склав зброю, інший - вистрибнув з вікна та самоліквідувався.
Як один необдуманий контракт - "або пан або пропав"!
Голова або є або її немає! Тільки трусікі в мальчіка...залишилися!
Та і шолом якийсь нетиповий.
Скоріш всього "одноразки" закінчуються а в бій пішли спец. підрозділи.
Ну, як казала моя бабуся "...та їм одна шана".
Уклін захисникам України!
https://t.me/ButusovPlus/28657 Невдалий політ ,,Журавлика"