Один оккупант сдался в плен, другой выпрыгнул из окна и самоликвидировался: боевая работа 43-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы Сил обороны опубликовали в сети уникальные кадры, на которых 18 апреля группа российских военных численностью шесть человек из состава 153-го танкового полка ВС РФ пыталась проникнуть в населенный пункт Купянск-Вузловой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, намерения противника были своевременно обнаружены бойцами 43-й отдельной механизированной бригады.

Четверо оккупантов были ликвидированы еще на подступах к населенному пункту.

Еще двое смогли добраться до восточной окраины, где вошли в один из домов.

Во время пребывания в здании украинские военные подожгли помещение и предложили противнику сдаться.

В результате один из российских военных сложил оружие, другой - выпрыгнул из окна и покончил с собой.

+16
Завважте, що кацап якось сильно броньований. На одноразку-штурмовика якось не схожий.
Та і шолом якийсь нетиповий.
Скоріш всього "одноразки" закінчуються а в бій пішли спец. підрозділи.
Ну, як казала моя бабуся "...та їм одна шана".
Уклін захисникам України!
20.04.2026 18:13 Ответить
+10
Пожалкував орк, що замість бронежелета не взяв парашут...
20.04.2026 18:05 Ответить
+10
Ну трошки не так. Після приземлення його автоматною чергою знищує наш боєць. Навіть підходить і робить контроль.... Повне відео тут....
https://t.me/ButusovPlus/28657 Невдалий політ ,,Журавлика"
20.04.2026 18:14 Ответить
Ну, щоб усі так!
20.04.2026 18:02 Ответить
Пожалкував орк, що замість бронежелета не взяв парашут...
показать весь комментарий
20.04.2026 18:05 Ответить
на дупу треба було падати
20.04.2026 18:13 Ответить
... головою вниз надійніше для нього - не буде довго мучитися!
20.04.2026 18:16 Ответить
Не допоміг-би... "Щур" попався в щуроловку... Або стрибать, або згоріть заживо... Не забувай - у них УВЕСЬ комплект форми - з СИНТЕТИКИ!!! А там таке полум'я, наче бочку соляри вилили. Вона ж, на ньому, вся "попливе", моментом... Писав уже - ще у 2008-му, до подій у Грузії, говорив з товаришем, який залишився служить в Росії. І коли він про цю форму заїкнувся - я очі витріщив: "Они, что, полностью *********? Вспомни нашу "стекляшку": зимой - холодная, летом - в ней парит... Так в ней синтетики было, не более 30-40 процентов! А воевать как? В бою же, огонь горит часто. Она ж на нём, поплавится, и спаяется с кожей! А химический ожог в несколько раз страшнее, чем простой!". Він тоді, тільки розгублено, стенув плечима... Цікаво - чи згадує він нашу розмову? Вже давно, як і я, на пенсії. Синів немає - одні дочки, тому не знаю, чи торкнулась його ця війна, "напряму"...
20.04.2026 18:41 Ответить
Это про Ратник?
20.04.2026 20:33 Ответить
Він не казав назву, тоді... А я не цікавився... Але тримав їх форму, в руках, у 2022-му (син сусіда потрапив у окупацію, у лютому, і просидів у селі, більше місяця - привозив їх штани (обікрали покинуту на дорозі, машину, з речовим майном. Вкрали і пайки продуктові - сказав, що гидезне. Дали собаці сільській - так і та їсти не схотіла...). І сусід (інший), їздив у квітні, в село, після окупації -так казав, що знайшов у сараї драну форму і черевики без підошов). Тканина від вогню, просто плавиться і горить, капаючи чорними краплями...
20.04.2026 20:42 Ответить
І це ж треба їхати тисячі кілометрів, щоб в чужій державі вискочити з вікна?
20.04.2026 18:08 Ответить
Ага, ніби в раші вікон нема.
20.04.2026 18:21 Ответить
****** дітки заробітки
20.04.2026 18:09 Ответить
тю, я в школи стрибав з другого поверху і як ленін всегда живой ,а тут три
20.04.2026 18:10 Ответить
... один поверх вирішив все для нього!
Як один необдуманий контракт - "або пан або пропав"!
Голова або є або її немає! Тільки трусікі в мальчіка...залишилися!
20.04.2026 18:14 Ответить
А не чотири?
20.04.2026 18:43 Ответить
Бронік важкий, не було шансів на політ ))
20.04.2026 21:43 Ответить
Завважте, що кацап якось сильно броньований. На одноразку-штурмовика якось не схожий.
Та і шолом якийсь нетиповий.
Скоріш всього "одноразки" закінчуються а в бій пішли спец. підрозділи.
Ну, як казала моя бабуся "...та їм одна шана".
Уклін захисникам України!
20.04.2026 18:13 Ответить
Того, видно, чого лежав і корчився - бо "важкоозброєний" був. Та ще й на цеглу впав... Читав колись, хроніки середньовічні - лицарі, в боях та на турнірах, при падінні з коня, часто отримували травми внутрішніх органів. З-зовні все було цілим, але описувалося кровохаркання, і подальша смерть. Впливав важкий обладунок, що посилював інерцію, при ударі... Відривалася печінка, лопалася коса (селезінка), ушкоджувалися легені...
20.04.2026 19:01 Ответить
Айвенго?)
20.04.2026 20:35 Ответить
Айвенго - це художній твір... А я читав витяги з рукописів Сент-Галена (в перекладі самопальному), у одного бібліофіла , з Харкова, турнірної книги Букмаєра...
20.04.2026 20:52 Ответить
Мені здалось що його добили. Чи це корчився? Бо наче димки від пострілів були. І по вікну наче теж
20.04.2026 21:44 Ответить
Ну трошки не так. Після приземлення його автоматною чергою знищує наш боєць. Навіть підходить і робить контроль.... Повне відео тут....
https://t.me/ButusovPlus/28657 Невдалий політ ,,Журавлика"
показать весь комментарий
20.04.2026 18:14 Ответить
Так, видно що летіли кулі коли в вікні стояв
20.04.2026 18:30 Ответить
ну кулі в нього почали ще у вікні прилітати
20.04.2026 18:33 Ответить
А другому , тому, що здався - "флаг увіткнули", куди треба? Чи погидували? Бо там було в штанях "повно мулу"...
20.04.2026 18:49 Ответить
Його ще у вікні підстрелили. Перед стрибком, на підвіконні в правому куту кров потекла.
20.04.2026 18:57 Ответить
Там і в окні пара черг поцілила)
20.04.2026 20:36 Ответить
Я теж помітив димки від пострілів. І на вікні, і потім на землі , коли дьоргався.
20.04.2026 21:45 Ответить
классная озвучка кАзла который за сво.Украина сама виновата
20.04.2026 19:21 Ответить
 
 