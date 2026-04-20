Один оккупант сдался в плен, другой выпрыгнул из окна и самоликвидировался: боевая работа 43-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы Сил обороны опубликовали в сети уникальные кадры, на которых 18 апреля группа российских военных численностью шесть человек из состава 153-го танкового полка ВС РФ пыталась проникнуть в населенный пункт Купянск-Вузловой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, намерения противника были своевременно обнаружены бойцами 43-й отдельной механизированной бригады.

Четверо оккупантов были ликвидированы еще на подступах к населенному пункту.

Еще двое смогли добраться до восточной окраины, где вошли в один из домов.

Во время пребывания в здании украинские военные подожгли помещение и предложили противнику сдаться.

В результате один из российских военных сложил оружие, другой - выпрыгнул из окна и покончил с собой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты действуют небольшими штурмовыми группами на Купянском направлении, однако терпят поражение, - 77-я ОАеМБр. ВИДЕО

Смотрите также: Украинский защитник сбивает российскую крылатую ракету из ПЗРК. ВИДЕО