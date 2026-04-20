Один оккупант сдался в плен, другой выпрыгнул из окна и самоликвидировался: боевая работа 43-й ОМБр. ВИДЕО
Бойцы Сил обороны опубликовали в сети уникальные кадры, на которых 18 апреля группа российских военных численностью шесть человек из состава 153-го танкового полка ВС РФ пыталась проникнуть в населенный пункт Купянск-Вузловой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, намерения противника были своевременно обнаружены бойцами 43-й отдельной механизированной бригады.
Четверо оккупантов были ликвидированы еще на подступах к населенному пункту.
Еще двое смогли добраться до восточной окраины, где вошли в один из домов.
Во время пребывания в здании украинские военные подожгли помещение и предложили противнику сдаться.
В результате один из российских военных сложил оружие, другой - выпрыгнул из окна и покончил с собой.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як один необдуманий контракт - "або пан або пропав"!
Голова або є або її немає! Тільки трусікі в мальчіка...залишилися!
Та і шолом якийсь нетиповий.
Скоріш всього "одноразки" закінчуються а в бій пішли спец. підрозділи.
Ну, як казала моя бабуся "...та їм одна шана".
Уклін захисникам України!
https://t.me/ButusovPlus/28657 Невдалий політ ,,Журавлика"