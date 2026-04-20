Воїни 21-ї ОМБр знищили колону техніки окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО

Минулого тижня підрозділи 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили російський механізований штурм у Сумській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колона російської техніки розпочала рух близько 9:30 ранку у напрямку позицій Сил оборони, після чого українські пілоти одразу почали завдавати перших ударів по противнику.

У ході бою було уражено колону ворога, зокрема одну БМП та два МТ-ЛБ.

Крім того, знищено самохідну артилерійську установку "Гвоздика", яка забезпечувала вогневу підтримку наступу.

Кадри бойової роботи оприлюднили бійці у соцмережах.

армія рф (20784) Сумська область (4663) штурм (348) знищення (9943) артилерія (867) дрони (7889) САУ (263) 21 окрема механізована бригада (6)
А хіба і Сумщина "ісконно русскіє землі"? І чого вони лаптєголові лізуть.....
20.04.2026 19:10 Відповісти
хочуть пройти за ваучерами на житло на Печерських пагорбах Києва через Сумщину...
20.04.2026 19:25 Відповісти
Патамуша завдяки "супер плану" наполеона там значно збільшилась концентрація орків.
20.04.2026 20:54 Відповісти
Стратегічною метою російських військ є розпорошення українських військ.
21.04.2026 17:06 Відповісти
Мотоцикли жаль - потрібно донатити на ЗСУ і дроноводам, щоб уже ті мотики вони могли евакуювати донаторам як компенсація за донат!
20.04.2026 19:30 Відповісти
Вони ж китайські... "Одноразові"... Де запчастини брать?
20.04.2026 22:30 Відповісти
Воїни!!!! Честь!!
20.04.2026 20:26 Відповісти
 
 