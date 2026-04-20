Воїни 21-ї ОМБр знищили колону техніки окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО

Минулого тижня підрозділи 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили російський механізований штурм у Сумській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колона російської техніки розпочала рух близько 9:30 ранку у напрямку позицій Сил оборони, після чого українські пілоти одразу почали завдавати перших ударів по противнику.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ході бою було уражено колону ворога, зокрема одну БМП та два МТ-ЛБ.

Крім того, знищено самохідну артилерійську установку "Гвоздика", яка забезпечувала вогневу підтримку наступу.

Кадри бойової роботи оприлюднили бійці у соцмережах.

