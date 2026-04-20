3 969 7
Воїни 21-ї ОМБр знищили колону техніки окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО
Минулого тижня підрозділи 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили російський механізований штурм у Сумській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, колона російської техніки розпочала рух близько 9:30 ранку у напрямку позицій Сил оборони, після чого українські пілоти одразу почали завдавати перших ударів по противнику.
У ході бою було уражено колону ворога, зокрема одну БМП та два МТ-ЛБ.
Крім того, знищено самохідну артилерійську установку "Гвоздика", яка забезпечувала вогневу підтримку наступу.
Кадри бойової роботи оприлюднили бійці у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віктор #616477
показати весь коментар20.04.2026 19:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар20.04.2026 19:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Олександр Петров #550901
показати весь коментар20.04.2026 20:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
yixuan zijin
показати весь коментар21.04.2026 17:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар20.04.2026 19:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар20.04.2026 22:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.04.2026 20:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль