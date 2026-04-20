Дронари батальона FATUM поразили танк, РЭБ и склады с имуществом и БК оккупантов. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем 60-й ОМБр, входящий в состав Третьего армейского корпуса, нанес серию ударов по вражеским целям в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор. НЕТ, операторы дронов FATUM ликвидировали живую силу противника, а также уничтожили систему РЭБ, танк и логистическую технику.

Кроме того, на кадрах пилоты разгромили склад имущества, боекомплект и перехватили в воздухе FPV-дрон рашистов, летевший к позициям украинских бойцов.

В частности, уничтожено:

7 оккупантов;

1 квадроцикл;

1 танк;

1 вражеский БПЛА во время движения;

1 автомобиль;

1 склад боеприпасов и имущества.

