Дронари батальона FATUM поразили танк, РЭБ и склады с имуществом и БК оккупантов. ВИДЕО
Батальон беспилотных систем 60-й ОМБр, входящий в состав Третьего армейского корпуса, нанес серию ударов по вражеским целям в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор. НЕТ, операторы дронов FATUM ликвидировали живую силу противника, а также уничтожили систему РЭБ, танк и логистическую технику.
Кроме того, на кадрах пилоты разгромили склад имущества, боекомплект и перехватили в воздухе FPV-дрон рашистов, летевший к позициям украинских бойцов.
В частности, уничтожено:
- 7 оккупантов;
- 1 квадроцикл;
- 1 танк;
- 1 вражеский БПЛА во время движения;
- 1 автомобиль;
- 1 склад боеприпасов и имущества.
