Дронарі батальйону "FATUM" уразили танк, РЕБ та склади з майном і БК окупантів. ВIДЕО
Батальйон безпілотних систем 60-ї ОМБр у складі Третього армійського корпусу завдав серії ударів по ворожих цілях противника у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, оператори дронів "FATUM" ліквідували живу силу противника, а також знищили систему РЕБ, танк та логістичну техніку.
Крім цього, на кадрах пілоти розтрощили склад майна, боєкомплект та перехопили FPV-дрон рашистів у повітрі, що летів до позицій українських бійців.
Зокрема знищено:
- 7 окупантів;
- 1 квадроцикл;
- 1 танк;
- 1 ворожий БпЛА під час руху;
- 1 автівку;
- 1 склад БК і майна.
Але жодної МСЛ!!!!