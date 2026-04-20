УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Відео РЕБ Знищення російської техніки Оператори дронів
2 019 2

Дронарі батальйону "FATUM" уразили танк, РЕБ та склади з майном і БК окупантів. ВIДЕО

Батальйон безпілотних систем 60-ї ОМБр у складі Третього армійського корпусу завдав серії ударів по ворожих цілях противника у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, оператори дронів "FATUM" ліквідували живу силу противника, а також знищили систему РЕБ, танк та логістичну техніку.

Крім цього, на кадрах пілоти розтрощили склад майна, боєкомплект та перехопили FPV-дрон рашистів у повітрі, що летів до позицій українських бійців.

Зокрема знищено:

  • 7 окупантів;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 танк;
  • 1 ворожий БпЛА під час руху;
  • 1 автівку;
  • 1 склад БК і майна.

Автор: 

армія рф танк знищення техніка дрони РЕБ 60 ОМБр Третій армійський корпус
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще пару батальйонів БпЛА нададуть в ІІІ шт - і тоді точно головком йде в прези... (моя особиста думка)
показати весь коментар
20.04.2026 20:01 Відповісти
Дяка Дронарям!!!
Але жодної МСЛ!!!!
показати весь коментар
20.04.2026 20:21 Відповісти
 
 