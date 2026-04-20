Дронарі батальйону "FATUM" уразили танк, РЕБ та склади з майном і БК окупантів. ВIДЕО

Батальйон безпілотних систем 60-ї ОМБр у складі Третього армійського корпусу завдав серії ударів по ворожих цілях противника у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, оператори дронів "FATUM" ліквідували живу силу противника, а також знищили систему РЕБ, танк та логістичну техніку.

Крім цього, на кадрах пілоти розтрощили склад майна, боєкомплект та перехопили FPV-дрон рашистів у повітрі, що летів до позицій українських бійців.

Зокрема знищено:

7 окупантів;

1 квадроцикл;

1 танк;

1 ворожий БпЛА під час руху;

1 автівку;

1 склад БК і майна.

