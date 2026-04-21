РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Операторы дронов Спецоперация ГУР
2 993 5

Дронари 422-го полка совместно с ГУР нанесли удар по российским операторам БПЛА дроном "Зозуля". ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE в сотрудничестве с Департаментом активных действий ГУР МОУ провели совместную операцию по обнаружению и уничтожению экипажа разведывательного БПЛА противника в населенном пункте Пришиб Запорожской области.

Как сообщает Цензор НЕТ, во время спецоперации 19 апреля 2026 года был нанесен прицельный удар по позиции врага.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эффектный удар по российским пилотам БПЛА был нанесен дроном "Зозуля".

В результате место дислокации противника уничтожено.

Автор: 

армия РФ (22573) уничтожение (9632) Запорожская область (4275) ВСУ (7548) дроны (6872) ГУР (781) Силы беспилотных систем (457) Васильевский район (159) Пришиб (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Кукушка, кукушка! Сколько мне жить асталась?
- Ку..., с "минусом"...
показать весь комментарий
21.04.2026 00:14 Ответить
- Кукушка-кукушка, накукуй мнє многа жизні...
- А накукуй тєбє ето?🥴
показать весь комментарий
21.04.2026 00:43 Ответить
"Русские так любят Россию, что бог решил их "осчастливить" ещё больше - после смерти они возрождаются только в России, чтобы не наказывать иные государства, их присутствием..."
показать весь комментарий
21.04.2026 00:52 Ответить
І назва населеного пункту просто символічна!
Пришибли кацапів.
Респект Захисникам!
показать весь комментарий
21.04.2026 06:42 Ответить
це все чудово що кацапів забаранили, але після війни будь-яке Самалі відпочиває від того що ми побачимо на нашій землі...
показать весь комментарий
21.04.2026 09:44 Ответить
 
 