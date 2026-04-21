Дронари 422-го полка совместно с ГУР нанесли удар по российским операторам БПЛА дроном "Зозуля". ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE в сотрудничестве с Департаментом активных действий ГУР МОУ провели совместную операцию по обнаружению и уничтожению экипажа разведывательного БПЛА противника в населенном пункте Пришиб Запорожской области.

Как сообщает Цензор НЕТ, во время спецоперации 19 апреля 2026 года был нанесен прицельный удар по позиции врага.

Эффектный удар по российским пилотам БПЛА был нанесен дроном "Зозуля".

В результате место дислокации противника уничтожено.

