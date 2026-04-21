Силы обороны перехватчиками STING сбили российский БПЛА V2U с искусственным интеллектом. ВИДЕО

Одно из подразделений Сил обороны с помощью перехватчиков-дронов STING Wild Hornets сбило российский БПЛА V2U, оснащенный искусственным интеллектом.

Как сообщает Цензор НЕТ, этот дрон является сложной целью из-за использования ИИ и повышенной устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Подробности о дроне V2U

Отмечается, что V2U имеет модификации для разведки и корректировки огня, а также способен автономно распознавать цели и осуществлять автонаведение.

Скорость дрона составляет 60–100 км/ч, высота полета - до 3000 метров, а продолжительность нахождения в воздухе - до двух часов.

Кадры поражения обнародовали в телеграм-канале "Дикі шершні"

Смотрите также: Верхняя часть оккупанта залетела на крышу сарайчика после удара дрона, лежит там и дергается. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Дронари 422-го полка совместно с ГУР нанесли удар по российским операторам БПЛА дроном "Зозуля". ВИДЕО

свинособачий ШІ..
21.04.2026 17:00 Ответить
Скільки тільки срані кацапи донас запускають завдячуючи кітайозам мразям.
21.04.2026 18:53 Ответить
...
21.04.2026 17:08 Ответить
Штучний Iмбецил
21.04.2026 17:35 Ответить
 
 