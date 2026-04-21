Силы обороны перехватчиками STING сбили российский БПЛА V2U с искусственным интеллектом. ВИДЕО
Одно из подразделений Сил обороны с помощью перехватчиков-дронов STING Wild Hornets сбило российский БПЛА V2U, оснащенный искусственным интеллектом.
Как сообщает Цензор НЕТ, этот дрон является сложной целью из-за использования ИИ и повышенной устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.
Подробности о дроне V2U
Отмечается, что V2U имеет модификации для разведки и корректировки огня, а также способен автономно распознавать цели и осуществлять автонаведение.
Скорость дрона составляет 60–100 км/ч, высота полета - до 3000 метров, а продолжительность нахождения в воздухе - до двух часов.
Кадры поражения обнародовали в телеграм-канале "Дикі шершні"
