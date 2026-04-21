Пограничники "Стальной границы" нанесли ряд ударов по замаскированной гаубице "Мста-Б" оккупантов. ВИДЕО

Пограничники "Стальной границы" уничтожили замаскированную противником гаубицу "Мста-Б", автомобиль и мотоцикл на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

кроме техники, украинские военные поразили также элементы инфраструктуры противника.

В частности, нанесены удары по складу артиллерийских боеприпасов, а также уничтожено 6 укрытий и 2 антенны связи.

Кроме того, подтверждено поражение живой силы противника.

