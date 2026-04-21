Знищено понад 2500 окупантів та щонайменше 700 одиниць техніки: бойова робота пілотів СБС. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем за 20 днів квітня знищили щонайменше 700 одиниць техніки ворога на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор НЕТ, також підрозділи 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" ліквідували понад 2500 окупантів.

Зокрема, пілоти СБС розтрощили ЗРК "ТОР-М2", танки, автотехніку, НРК та МТ-ЛБ противника.

Серед ураженої техніки:

  • 14 танків;
  • 75 артсистем;
  • 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки;
  • 260 мотоциклів і багі;
  • 13 наземних роботизованих комплексів.

"Наразі це проміжні підсумки, остаточні дані очікуються наприкінці місяця", - зазначається у дописі до відео.

Все іде до того ,що переміщатись воїни будуть на дронах а танки , гармати , міномети, і всю бронитехніку наші діти будуть бачити тільки в Музеї.
21.04.2026 19:15 Відповісти
 
 