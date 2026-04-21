2 321 1
Знищено понад 2500 окупантів та щонайменше 700 одиниць техніки: бойова робота пілотів СБС. ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем за 20 днів квітня знищили щонайменше 700 одиниць техніки ворога на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор НЕТ, також підрозділи 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" ліквідували понад 2500 окупантів.
Зокрема, пілоти СБС розтрощили ЗРК "ТОР-М2", танки, автотехніку, НРК та МТ-ЛБ противника.
Серед ураженої техніки:
- 14 танків;
- 75 артсистем;
- 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки;
- 260 мотоциклів і багі;
- 13 наземних роботизованих комплексів.
"Наразі це проміжні підсумки, остаточні дані очікуються наприкінці місяця", - зазначається у дописі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Вовкодав
21.04.2026 19:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль