Уничтожены более 2500 оккупантов и не менее 700 единиц техники: боевая работа пилотов СБС. ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем за 20 дней апреля уничтожили не менее 700 единиц техники противника на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор НЕТ, также подразделения 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали более 2500 оккупантов.
В частности, пилоты СБС уничтожили ЗРК "ТОР-М2", танки, автотехнику, НРК и МТ-ЛБ противника.
Среди пораженной техники:
- 14 танков;
- 75 артиллерийских систем;
- 380 единиц автомобильной и специальной техники;
- 260 мотоциклов и багги;
- 13 наземных роботизированных комплексов.
"Пока это промежуточные итоги, окончательные данные ожидаются в конце месяца", — отмечается в подписи к видео.
