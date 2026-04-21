Уничтожены более 2500 оккупантов и не менее 700 единиц техники: боевая работа пилотов СБС. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем за 20 дней апреля уничтожили не менее 700 единиц техники противника на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор НЕТ, также подразделения 414-й отдельной бригады "Птахи  Мадяра" ликвидировали более 2500 оккупантов.

В частности, пилоты СБС уничтожили ЗРК "ТОР-М2", танки, автотехнику, НРК и МТ-ЛБ противника.

Среди пораженной техники:

  • 14 танков;
  • 75 артиллерийских систем;
  • 380 единиц автомобильной и специальной техники;
  • 260 мотоциклов и багги;
  • 13 наземных роботизированных комплексов.

"Пока это промежуточные итоги, окончательные данные ожидаются в конце месяца", — отмечается в подписи к видео.

Все іде до того ,що переміщатись воїни будуть на дронах а танки , гармати , міномети, і всю бронитехніку наші діти будуть бачити тільки в Музеї.
21.04.2026 19:15
 
 