Уничтожены более 2500 оккупантов и не менее 700 единиц техники: боевая работа пилотов СБС. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем за 20 дней апреля уничтожили не менее 700 единиц техники противника на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор НЕТ, также подразделения 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали более 2500 оккупантов.

В частности, пилоты СБС уничтожили ЗРК "ТОР-М2", танки, автотехнику, НРК и МТ-ЛБ противника.

Среди пораженной техники:

14 танков;

75 артиллерийских систем;

380 единиц автомобильной и специальной техники;

260 мотоциклов и багги;

13 наземных роботизированных комплексов.

"Пока это промежуточные итоги, окончательные данные ожидаются в конце месяца", — отмечается в подписи к видео.

