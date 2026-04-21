Не доехали до своих позиций: ночная "охота" батальона SIGNUM на оккупантов. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады совершили ночные боевые вылеты на места дислокации врага на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор НЕТ, дронщики Сил обороны обнаружили автомобиль с тремя оккупантами, которые пытались добраться до своих позиций, и сразу нанесли по нему удар.
Во время подлета украинского БПЛА к автомобилю оккупанты пытались разбежаться в разные стороны, однако тщетно.
Также вcледствие ночной "охоты" было уничтожено:
- 7 военнослужащих РФ;
- антенну связи;
- укрытие;
- автомобиль УАЗ "Буханка".
Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале батальона.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!