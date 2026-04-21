Не доехали до своих позиций: ночная "охота" батальона SIGNUM на оккупантов. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады совершили ночные боевые вылеты на места дислокации врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор НЕТ, дронщики Сил обороны обнаружили автомобиль с тремя оккупантами, которые пытались добраться до своих позиций, и сразу нанесли по нему удар.

Во время подлета украинского БПЛА к автомобилю оккупанты пытались разбежаться в разные стороны, однако тщетно.

Также вcледствие ночной "охоты" было уничтожено:

7 военнослужащих РФ;

антенну связи;

укрытие;

автомобиль УАЗ "Буханка".

