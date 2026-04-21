Український пранкер зламав закриту нараду щодо дронів в РФ: "Еб#льнички ваши все сняты - ходите оглядывайтесь". ВIДЕО
Український блогер і пранкер Євген Вольнов, відомий під псевдонімом Майор Чорнобаєв, заявив про успішне проникнення на закриту нараду Міністерства промисловості та торгівлі РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву він опублікував у своєму Tелеграмі.
За словами Вольнова, йшлося про обговорення локалізації виробництва безпілотників у Росії. Він стверджує, що під час наради російські посадовці визнавали критичну залежність від імпортних компонентів, зокрема з Китаю.
"Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за "російську продукцію" (СТ-1) і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово", - написав Вольнов.
Заяви про проблеми російського виробництва дронів
У публікації блогера йдеться, що російські підприємства оборонної галузі стикаються з браком ключових деталей для виробництва БПЛА. Зокрема, згадуються двигуни, електроніка та пластикові елементи.
Також Вольнов заявив про тиск з боку російської влади на компанії, які працюють у сфері безпілотних систем, щодо підвищення рівня локалізації виробництва.
"Скоро "держпідтримка" вам знадобиться не на нові цехи, а на те, щоб хоч якось рятувати свої дії. Це тільки початок", — заявив Вольнов.
Дані про учасників та реакція сторін
Блогер також оприлюднив прізвища осіб, яких він назвав учасниками наради, та заявив про доступ до їхніх службових даних.
За даними окремих медіа, частина осіб, згаданих у записі, пов’язана з російським оборонно-промисловим комплексом та напрямком розвитку безпілотних систем.
На відео присутня енормативна лексика!
Є хоч одна українська деталь в цих контролерах і системах? Ні. Навіть паяльники, припій і каніфоль імпортні.