УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Відео
12 924 51

Український пранкер зламав закриту нараду щодо дронів в РФ: "Еб#льнички ваши все сняты - ходите оглядывайтесь". ВIДЕО

Український блогер і пранкер Євген Вольнов, відомий під псевдонімом Майор Чорнобаєв, заявив про успішне проникнення на закриту нараду Міністерства промисловості та торгівлі РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву він опублікував у своєму Tелеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Вольнова, йшлося про обговорення локалізації виробництва безпілотників у Росії. Він стверджує, що під час наради російські посадовці визнавали критичну залежність від імпортних компонентів, зокрема з Китаю.

"Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за "російську продукцію" (СТ-1) і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово", - написав Вольнов.

Читайте: Російські вчителі записали звернення за промовою Гітлера, вважаючи це наказом "Єдиної Росії". ВIДЕО

Заяви про проблеми російського виробництва дронів

У публікації блогера йдеться, що російські підприємства оборонної галузі стикаються з браком ключових деталей для виробництва БПЛА. Зокрема, згадуються двигуни, електроніка та пластикові елементи.

Також Вольнов заявив про тиск з боку російської влади на компанії, які працюють у сфері безпілотних систем, щодо підвищення рівня локалізації виробництва.

"Скоро "держпідтримка" вам знадобиться не на нові цехи, а на те, щоб хоч якось рятувати свої дії. Це тільки початок", — заявив Вольнов.

Також читайте: Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та с#кою: МЗС Італії викликало посла РФ

Дані про учасників та реакція сторін

Блогер також оприлюднив прізвища осіб, яких він назвав учасниками наради, та заявив про доступ до їхніх службових даних. 

За даними окремих медіа, частина осіб, згаданих у записі, пов’язана з російським оборонно-промисловим комплексом та напрямком розвитку безпілотних систем.

На відео присутня енормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не доїхали до своїх позицій: нічне "полювання" батальйону SIGNUM на окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20773) безпілотник БпЛА (5712) росія (69661) пранкери (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пранкеру-респект...
21.04.2026 21:49 Відповісти
21.04.2026 21:49 Відповісти
А смердіти💩 почало сильно в кінці наради, особливо від 🫣лисого!!
показати весь коментар
21.04.2026 22:19 Відповісти
Тільки, нахіба було це світити? Щось знаеш, ну й користуйся цим.
показати весь коментар
22.04.2026 08:33 Відповісти
Пранкер-хакер, не просто "хухри-мухри".
показати весь коментар
21.04.2026 21:57 Відповісти
Оце рівень!!! Респект і уважуха!!!
показати весь коментар
21.04.2026 21:57 Відповісти
Тема про ступінь російськості чеченських х*їв учасникам наради виявилася не по зубам
показати весь коментар
21.04.2026 21:59 Відповісти
Упс а де всі коментатори поділися?
Не дозволяє "шєф" нашваберним кацапським ботам писати під такими новинами.
Якби про ТЦК то набігло б вже під сотню у коментарях.
показати весь коментар
21.04.2026 21:59 Відповісти
В їх методичках про це не написано)
показати весь коментар
21.04.2026 22:04 Відповісти
Що коментувати?Це новина для довбойобів типу тебе .Яка шкода від цього ворогу?Новина ні про що
показати весь коментар
21.04.2026 22:08 Відповісти
Бидло тупе "пятачок" - довбо#оба побачиш на фото у своєму паспорті.
показати весь коментар
21.04.2026 23:28 Відповісти
Памятаю,як від рдк пісяли кипятком і що
показати весь коментар
21.04.2026 22:10 Відповісти
Вах!!!!!! Оце красень!!!!!
показати весь коментар
21.04.2026 22:01 Відповісти
Чекаємо на проникнення до закритої наради у кремлі і фрази:
- Да, да! Ты плешивый в первую очередь!
показати весь коментар
21.04.2026 22:04 Відповісти
Головне - ширити -ширити це відео на усьому просторі руzzькава духа . НУ ДУЖЕ КРУТИЙ ЧУВАК ТОЙ ВОЛЬНОВ з прізивищем ворога, але в суті того прізвища український дух!!!
показати весь коментар
21.04.2026 22:04 Відповісти
Хакеру профі респект !!! ...
показати весь коментар
21.04.2026 22:07 Відповісти
Красава!
показати весь коментар
21.04.2026 22:08 Відповісти
РЕСПЕКТіще!)))
показати весь коментар
21.04.2026 22:12 Відповісти
Все..Спалились...А спалившихся чертей,по законам НКВД-ФСБ нужно срочно расстрелять
показати весь коментар
21.04.2026 22:16 Відповісти
И вот как теперь потужничу конкурировать с этим вечерним видосиком?
показати весь коментар
21.04.2026 22:23 Відповісти
Дуже позитивно. Але зняти те ж саме відео по самим передовим українським дронам, то з подивом дізнаємося, що 99% комплектуючих там Китай і 1% Європа або США.
показати весь коментар
21.04.2026 22:25 Відповісти
Українці не живуть на батьківщині слонів - і радіо не Степаненко придумав . Такшо ви неправі .
показати весь коментар
21.04.2026 22:33 Відповісти
У чому конкретно я не правий?
показати весь коментар
21.04.2026 22:57 Відповісти
Україна не предендує на першість у всьому - кацапи предендують .
показати весь коментар
21.04.2026 23:06 Відповісти
А я хіба говорив про першість? Я говорив про факти.
показати весь коментар
21.04.2026 23:09 Відповісти
У вас не факти а маячня - по вашому у нас навіть корпуси для дронів не можуть зробити .
показати весь коментар
21.04.2026 23:12 Відповісти
Можуть. Але всі компоненти та обладнання Іноземні.
показати весь коментар
21.04.2026 23:16 Відповісти
Я про корпус друкував - а корпуси робляться з сировини . Бо тоді за вашою логікою 99% країн взагалі нічог не виробляють свого - навіть Тайвань не має власного виробництва чипів ( бо сировини для чипів у них ніту ). А шодо обладнання то 100 % країн не мають повного циклу виробництва всього необхідного обладнання . Такшо ви знову неправі .
показати весь коментар
21.04.2026 23:31 Відповісти
і да, для вас по секрету - ми маємо на сто відсотків повний цикл виробництва fpv-дронів.
показати весь коментар
21.04.2026 23:36 Відповісти
не вірте, цей степан просто новоспечени зрадойоб.
показати весь коментар
21.04.2026 23:34 Відповісти
якщо говорити про fpv-дрони - то у різних компаній різні частки іноземних комплектуючих, у кого половина, у кого менше. Відомо принамніпро одну компанія у якої всі компоненти fpv-дронів вітчізняного виробництва.
показати весь коментар
21.04.2026 23:01 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 23:07 Відповісти
фото у дзеркалі - це не аргумент.
показати весь коментар
21.04.2026 23:13 Відповісти
Назвіть хоч один компонент дрона (крім корпусу), який не привезений.
показати весь коментар
21.04.2026 23:17 Відповісти
наприклад ще рік тому виробник fpv-дронів Vyriy Drone презентував першу серійну партію на 100% локалізованих безпілотників. Ви просто трохи десь на рік-півтора відстали від реального життя, спробуйте зменшити користування російськім тєлєграмом і ШІ, бо там ще і про 146% китайських компонентів напишуть.
показати весь коментар
21.04.2026 23:30 Відповісти
На жаль наша країна не може виробляти навіть найпростіші мікросхеми на кремнії. Не залишилося жодного літографа. Все інше (мідний дріт, магніти, сердечники, оптику для дронів) вона теж не може виробляти. Єдине - корпусу з імпортної пластмаси на імпортному обладнанні і частково програмне забезпечення.
показати весь коментар
22.04.2026 00:11 Відповісти
ну так, компанія Vyriy не вирощує монокристали надчистого сіліцію, а виробляє польотні контролери та системи радіоуправління, а ТОВ "Реалголд" не видобуває мідь, а виробляє двигуни для fpv-дронів, а компанія Odd Systems не видобуває лантаноіди для оптики, а робить камери для тих же fpv-дронів, і так далі.... А програмне забезпечення вже давно виключно своє - і програмні рішення для виявлення цілей, точного наведення та керування польотом під час виконання бойових завдань, і автономні модулі наведення, що забезпечує супровід та ураження цілі навіть після втрати звʼязку з оператором через РЕБ, і модуль наведення на базі тепловізійної камери для роботи вночі та за складних умов видимості, і модуль тепловізійної детекції для виявлення та супроводу повітряних цілей, і плагіни для всих цих систем - це вже давно своє.
показати весь коментар
22.04.2026 00:37 Відповісти
ну так, компанія Vyriy не вирощує монокристали надчистого сіліцію, а виробляє польотні контролери та системи радіоуправління

Є хоч одна українська деталь в цих контролерах і системах? Ні. Навіть паяльники, припій і каніфоль імпортні.
показати весь коментар
22.04.2026 00:49 Відповісти
ще раз - компанія "Дикі Шершні" не видобуває літій, і не вирощує монокристали кремнію, але літій-полімерні батареї і польотні контролери для fpv-дронів виробляє свої.
показати весь коментар
22.04.2026 00:59 Відповісти
спробуйте влаштуватись складальником дронів у компанію Escadrone або Vyriy, тоді точно будете знати вітчізняних виробників припою, каніфолі та якіх виробників транформатори прикручують на дрони. А я тут не лікую напади малороської меншовартості, з цією проблемою не до мене.
показати весь коментар
22.04.2026 01:37 Відповісти
Тайвань випускає свої чіпи - чи ніт ? Нагадую у Тайваня сировини для виробництва чіпів ніту - і обладнання також ніту .
показати весь коментар
21.04.2026 23:44 Відповісти
А ми випускаємо свої чіпи? Або свою оптику для дронів? Або свої магніти для моторів? Або свій дріт для моторів?
показати весь коментар
22.04.2026 00:15 Відповісти
Корпуси випускаємо - а без корпусів деталі будуть просто купою деталей . Хоча вам на любі аргументи начхати - вам би лише принизити українців , ви в нас малорос аля хохол - такшо я закінчую нашу дискусію .
показати весь коментар
22.04.2026 00:32 Відповісти
Чого ви доїб....ся? Ну нема в нас електротехнічної бази своєї. Ну і шо? Головне щоб доступ був до ринку, була можливість закупити. У нас і зброї своєї зараз нема- але кацапів є чим бити.
показати весь коментар
22.04.2026 09:22 Відповісти
Як же то Пуйло відключав холопам тирнет, що навіть Вольнов зміг підключитися до наради?
показати весь коментар
21.04.2026 22:45 Відповісти
Так то не холопи на нараді, а шістки *****...
показати весь коментар
21.04.2026 22:54 Відповісти
Вольнов через заборонений vpn підключився до їхнього "макса".
показати весь коментар
21.04.2026 23:12 Відповісти
Добре-добре..а краще б гукнуа-лягайте тварі, дрон до вас летить..теж було б діло
показати весь коментар
21.04.2026 22:56 Відповісти
Ooo, Valnov krasava !
показати весь коментар
21.04.2026 23:11 Відповісти
Жека Вольнов рулить !
показати весь коментар
21.04.2026 23:36 Відповісти
@бальничк@ чаво такие унилиє? 😅
показати весь коментар
22.04.2026 00:05 Відповісти
 
 