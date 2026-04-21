Російські вчителі записали звернення за промовою Гітлера, вважаючи це наказом "Єдиної Росії". ВIДЕО

Білоруський акціоніст та пранкер Владислав Бохан оприлюднив результати чергового етапу свого дослідження "Тріумф Молі", у межах якого він перевіряє ступінь готовності російського суспільства до виконання абсурдних та відверто фашистських наказів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього разу об’єктом експерименту стали школи Челябінської області РФ, зокрема - символічно - школа у селі Берлін. За легендою, "Єдина Росія" наказала педагогам записати звернення до окупантів в Україні, текст якого був побудований на промові рейхсканцлера нацистської Німеччини 1939 року щодо нападу на Польщу.

Вчителі на камеру зачитували тези про те, що Росія "намагалася підтримати мирні відносини", але була "вимушена силою" вирішувати питання територій. У першій частині відео автори проєкту пустили титрами оригінальну промову Адольфа Гітлера, яка майже дослівно збігалася з тим, що промовляли російські педагоги.

Текст містив класичну ознаку за Умберто Еко - ворог (Україна) одночасно подавався як "смертельна загроза з біолабораторіями" та як "слабка країна-посміховисько без каналізації".

Фіналом звернення стала пряма відсилка до ідеології Третього Рейху про державу, що "простоїть тисячу років".

