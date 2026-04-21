УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13688 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 861 31

Російські вчителі записали звернення за промовою Гітлера, вважаючи це наказом "Єдиної Росії". ВIДЕО

Білоруський акціоніст та пранкер Владислав Бохан оприлюднив результати чергового етапу свого дослідження "Тріумф Молі", у межах якого він перевіряє ступінь готовності російського суспільства до виконання абсурдних та відверто фашистських наказів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього разу об’єктом експерименту стали школи Челябінської області РФ, зокрема - символічно - школа у селі Берлін. За легендою, "Єдина Росія" наказала педагогам записати звернення до окупантів в Україні, текст якого був побудований на промові рейхсканцлера нацистської Німеччини 1939 року щодо нападу на Польщу.

Вчителі на камеру зачитували тези про те, що Росія "намагалася підтримати мирні відносини", але була "вимушена силою" вирішувати питання територій. У першій частині відео автори проєкту пустили титрами оригінальну промову Адольфа Гітлера, яка майже дослівно збігалася з тим, що промовляли російські педагоги.

Текст містив класичну ознаку за Умберто Еко - ворог (Україна) одночасно подавався як "смертельна загроза з біолабораторіями" та як "слабка країна-посміховисько без каналізації".

 Фіналом звернення стала пряма відсилка до ідеології Третього Рейху про державу, що "простоїть тисячу років".

Автор: 

Гітлер Адольф (71) Єдина Росія (144) нацизм (168) росія (69661) пранкери (33) Челябінськ (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Кацап підпишеться під будь-якою "бредятиною", якщо його завірять, що це - офіційна позиція влади...
показати весь коментар
21.04.2026 09:54 Відповісти
+20
Владиславу Бохану-респект...
показати весь коментар
21.04.2026 09:54 Відповісти
+18
Доповню свій коментар уже стареньким анекдотом:
"Если русским сказать, от имени власти, что "говно - это повидло", они будут только спорить между собой, сливовое оно, или яблочное...".
показати весь коментар
21.04.2026 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я воль, майн ********** !
показати весь коментар
21.04.2026 09:54 Відповісти
майн-крафт в люмінієфих будьоновках... классика!
показати весь коментар
21.04.2026 11:31 Відповісти
К таким хрена с два до мозга доберешься! Они его где-то дома хранят по тумбочкой.
показати весь коментар
21.04.2026 12:16 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 09:54 Відповісти
руzкій рєйх буде зруйновано...
показати весь коментар
21.04.2026 10:00 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 09:54 Відповісти
Gut, sehr gut!
показати весь коментар
21.04.2026 09:56 Відповісти
Залишилось зіганути.
показати весь коментар
21.04.2026 10:00 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 10:05 Відповісти
Кацапстан повинен буди анігільований.
показати весь коментар
21.04.2026 10:07 Відповісти
Англосаксований
Це для них більш страшніше))
показати весь коментар
21.04.2026 10:20 Відповісти
Українільований!
показати весь коментар
21.04.2026 10:26 Відповісти
дУрні є дУрнями всюди.
Цей експеримент -- чергове підтвердження цьому.
показати весь коментар
21.04.2026 10:53 Відповісти
Браво...)))
показати весь коментар
21.04.2026 10:11 Відповісти
От якого хріна автор поставив фоном пісню Was woken wir trinken? Вона ж не має ніякого відношення до Німеччини, окрім лише того що її співають німецькою мовою. Автор такий самий знавець як і ті вчителі, яких він потролив.
показати весь коментар
21.04.2026 10:15 Відповісти
в оригіналі голанською. але вата чомусь упевнена, шо це - неофіційний гімн люфтваффе.
показати весь коментар
21.04.2026 12:52 Відповісти
Пісня написана у Франції бретонським діалектом 100 років тому. Вперше німецькою мовою її заспівав нідерландський гурт Ботс в 1972 (здається) році. Хто і для чого приписав її як гімн люфтваффе невідомо.
показати весь коментар
21.04.2026 12:59 Відповісти
в тому-то і справа, шо ботс заспівали її спочатку голанською, а вже потім німецькою. ну і слова трохи поміняли.
а у кацапів версія про люфтваффе - основна і єдина:
показати весь коментар
21.04.2026 13:38 Відповісти
цю пісню я чув як кельтську. так що...
показати весь коментар
21.04.2026 16:56 Відповісти
Я теж чув що її різні народи співали по своєму. Але приписувати її до гімну люфтваффе це дурня.
показати весь коментар
21.04.2026 17:07 Відповісти
хм... пісня в тему... адже пити, пити і знов пити: бутилка водки/шмурдяка + хвіст сельодки...= нірвана
показати весь коментар
21.04.2026 22:32 Відповісти
"У кожної нації свої хвороби. У Росії - невиліковна" (с)
показати весь коментар
21.04.2026 10:21 Відповісти
Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами казав Уїнстон Черчіль. Не помилився на жать.
показати весь коментар
21.04.2026 10:24 Відповісти
Таке пророцтво легко дати: путінисти майбутнього будуть називати себе анти-путіністами.
показати весь коментар
21.04.2026 11:33 Відповісти
Ну то ж нафтовий дощ на їхні дурні голови! "Господь, жгі!"
показати весь коментар
21.04.2026 10:37 Відповісти
Третій Рейх = Третій Рим
показати весь коментар
21.04.2026 11:07 Відповісти
А на росії хіба є вчителі чи журналісте це нациське бидло яке завжди схвалює політику свого царя ,міжнародного злочинця терориста путіна.
показати весь коментар
21.04.2026 11:54 Відповісти
Люди залякані навіть не до такої ступіні, а значно, значно більше. Ну постібав він їх прикольно з одного боку, а з іншого це вже давно не переконання, а концентрований жах. У нас те саме, але у нас хоча б в телеграмі є опозиція, і є хоча б рішучість тікати і чинити опір утискам, а у них і цього давно немає. Так що все ж таки, наше населення значно більш колюче і має певну самоповагу.
показати весь коментар
21.04.2026 12:04 Відповісти
Це люди держсистеми. Звикли підкорятись наказам. Твердий, впевнений голос, вміння розставити акценти на ключових фразах - і вони ваші.
Наші так теж робили.
У Росії прокотилася хвиля підпалів і вибухів у громадських місцях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
показати весь коментар
21.04.2026 13:02 Відповісти
Зиг хайль .плешивый чмоня!ит сдохнешь также ...****
показати весь коментар
21.04.2026 15:54 Відповісти
 
 