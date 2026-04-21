Российские учителя записали обращение по речи Гитлера, считая это приказом "Единой России". ВИДЕО
Белорусский акционист и пранкер Владислав Бохан обнародовал результаты очередного этапа своего исследования "Триумф Моли", в рамках которого он проверяет степень готовности российского общества к выполнению абсурдных и откровенно фашистских приказов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На этот раз объектом эксперимента стали школы Челябинской области РФ, в частности - символически - школа в селе Берлин. По легенде, "Единая Россия" приказала педагогам записать обращение к оккупантам в Украине, текст которого был построен на речи рейхсканцлера нацистской Германии 1939 года о нападении на Польшу.
Учителя на камеру зачитывали тезисы о том, что Россия "пыталась поддерживать мирные отношения", но была "вынуждена силой" решать вопросы территорий. В первой части видео авторы проекта пустили в титрах оригинальную речь Адольфа Гитлера, которая почти дословно совпадала с тем, что произносили российские педагоги.
Текст содержал классический признак по Умберто Эко - враг (Украина) одновременно представлялся как "смертельная угроза с биолабораториями" и как "слабая страна-посмешище без канализации".
Финалом обращения стала прямая отсылка к идеологии Третьего Рейха о государстве, которое "просуществует тысячу лет".
"Если русским сказать, от имени власти, что "говно - это повидло", они будут только спорить между собой, сливовое оно, или яблочное...".
Це для них більш страшніше))
Цей експеримент -- чергове підтвердження цьому.
а у кацапів версія про люфтваффе - основна і єдина:
Наші так теж робили.
