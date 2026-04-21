Российские учителя записали обращение по речи Гитлера, считая это приказом "Единой России". ВИДЕО

Белорусский акционист и пранкер Владислав Бохан обнародовал результаты очередного этапа своего исследования "Триумф Моли", в рамках которого он проверяет степень готовности российского общества к выполнению абсурдных и откровенно фашистских приказов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На этот раз объектом эксперимента стали школы Челябинской области РФ, в частности - символически - школа в селе Берлин. По легенде, "Единая Россия" приказала педагогам записать обращение к оккупантам в Украине, текст которого был построен на речи рейхсканцлера нацистской Германии 1939 года о нападении на Польшу.

Смотрите: Бывший главарь террористов "ДНР" Бородай о нацистских татуировках у оккупантов: "Это всего лишь символика". ВИДЕО

Учителя на камеру зачитывали тезисы о том, что Россия "пыталась поддерживать мирные отношения", но была "вынуждена силой" решать вопросы территорий. В первой части видео авторы проекта пустили в титрах оригинальную речь Адольфа Гитлера, которая почти дословно совпадала с тем, что произносили российские педагоги.

Смотрите также: Россиянка призывает "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВИДЕО

Текст содержал классический признак по Умберто Эко - враг (Украина) одновременно представлялся как "смертельная угроза с биолабораториями" и как "слабая страна-посмешище без канализации".

 Финалом обращения стала прямая отсылка к идеологии Третьего Рейха о государстве, которое "просуществует тысячу лет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский суд запретил изображения, сравнивающие Путина с Гитлером

Кацап підпишеться під будь-якою "бредятиною", якщо його завірять, що це - офіційна позиція влади...
Владиславу Бохану-респект...
Доповню свій коментар уже стареньким анекдотом:
"Если русским сказать, от имени власти, что "говно - это повидло", они будут только спорить между собой, сливовое оно, или яблочное...".
Я воль, майн ********** !
майн-крафт в люмінієфих будьоновках... классика!
К таким хрена с два до мозга доберешься! Они его где-то дома хранят по тумбочкой.
руzкій рєйх буде зруйновано...
Gut, sehr gut!
Залишилось зіганути.
Кацапстан повинен буди анігільований.
Англосаксований
Це для них більш страшніше))
Українільований!
дУрні є дУрнями всюди.
Цей експеримент -- чергове підтвердження цьому.
Браво...)))
От якого хріна автор поставив фоном пісню Was woken wir trinken? Вона ж не має ніякого відношення до Німеччини, окрім лише того що її співають німецькою мовою. Автор такий самий знавець як і ті вчителі, яких він потролив.
в оригіналі голанською. але вата чомусь упевнена, шо це - неофіційний гімн люфтваффе.
Пісня написана у Франції бретонським діалектом 100 років тому. Вперше німецькою мовою її заспівав нідерландський гурт Ботс в 1972 (здається) році. Хто і для чого приписав її як гімн люфтваффе невідомо.
в тому-то і справа, шо ботс заспівали її спочатку голанською, а вже потім німецькою. ну і слова трохи поміняли.
а у кацапів версія про люфтваффе - основна і єдина:
цю пісню я чув як кельтську. так що...
Я теж чув що її різні народи співали по своєму. Але приписувати її до гімну люфтваффе це дурня.
хм... пісня в тему... адже пити, пити і знов пити: бутилка водки/шмурдяка + хвіст сельодки...= нірвана
"У кожної нації свої хвороби. У Росії - невиліковна" (с)
Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами казав Уїнстон Черчіль. Не помилився на жать.
Таке пророцтво легко дати: путінисти майбутнього будуть називати себе анти-путіністами.
Ну то ж нафтовий дощ на їхні дурні голови! "Господь, жгі!"
Третій Рейх = Третій Рим
А на росії хіба є вчителі чи журналісте це нациське бидло яке завжди схвалює політику свого царя ,міжнародного злочинця терориста путіна.
Люди залякані навіть не до такої ступіні, а значно, значно більше. Ну постібав він їх прикольно з одного боку, а з іншого це вже давно не переконання, а концентрований жах. У нас те саме, але у нас хоча б в телеграмі є опозиція, і є хоча б рішучість тікати і чинити опір утискам, а у них і цього давно немає. Так що все ж таки, наше населення значно більш колюче і має певну самоповагу.
Це люди держсистеми. Звикли підкорятись наказам. Твердий, впевнений голос, вміння розставити акценти на ключових фразах - і вони ваші.
Наші так теж робили.
У Росії прокотилася хвиля підпалів і вибухів у громадських місцях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зиг хайль .плешивый чмоня!ит сдохнешь также ...****
