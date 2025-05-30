Российский суд запретил изображения, сравнивающие Путина с Гитлером

Суд в российском Омске признал запрещенными в России 12 страниц на сайтах, где размещены изображения, сравнивающие кремлевского диктатора Владимира Путина с самым кровавым диктатором 20 века Адольфом Гитлером, и ряд других мемов с главой Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Верстка".

В некоторых случаях под запрет попали изображения, на которых Путину прифотошопили усы и прическу, как у Гитлера. В частности, из-за этого также попали под запрет и изображения из фильма "Гитлер капут!", опубликованные на тех же страницах.

Суд также запретил изображения, содержащие надписи "Путлер капут", большинство из них были сделаны на протестных акциях, а надписи были нанесены на плакаты протестующих.

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Например, суд запретил фотографию блогера Ильи Варламова, на которой снята женщина с плакатом "Путлер, выпей яда, пока не угостили свинцом".

Кроме этого, суд запретил страницу на сайте "стихи.ру", где размещено изображение с Путиным, приставляющим к голове револьвер, с надписью "Как спасти Россию от позора".

Прокуратура Омска объяснила свое требование запретить эти изображения тем, что они "негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности".

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