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Новости Cравнение Путина и Гитлера
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Российский суд запретил изображения, сравнивающие Путина с Гитлером

Суд в российском Омске признал запрещенными в России 12 страниц на сайтах, где размещены изображения, сравнивающие кремлевского диктатора Владимира Путина с самым кровавым диктатором 20 века Адольфом Гитлером, и ряд других мемов с главой Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Верстка".

В некоторых случаях под запрет попали изображения, на которых Путину прифотошопили усы и прическу, как у Гитлера. В частности, из-за этого также попали под запрет и изображения из фильма "Гитлер капут!", опубликованные на тех же страницах.

Суд также запретил изображения, содержащие надписи "Путлер капут", большинство из них были сделаны на протестных акциях, а надписи были нанесены на плакаты протестующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, - Песков

В России запретили мемы, сравнивающие Путина с Гитлером

Например, суд запретил фотографию блогера Ильи Варламова, на которой снята женщина с плакатом "Путлер, выпей яда, пока не угостили свинцом".

Кроме этого, суд запретил страницу на сайте "стихи.ру", где размещено изображение с Путиным, приставляющим к голове револьвер, с надписью "Как спасти Россию от позора".

Прокуратура Омска объяснила свое требование запретить эти изображения тем, что они "негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путлер - военный преступник: эстонский музей на границе с РФ вывесил плакат к 9 мая. ФОТО

Автор: 

Гитлер Адольф (164) путин владимир (31522) россия (96074)


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Топ комментарии
+11
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30.05.2025 17:17
+9
А шо так?
Внучьок дєдушку вже переплюнув?
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30.05.2025 17:07
+7
Да куда там путлеру до гитлера. Второй хоть рисовать умел 🤪
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30.05.2025 17:28
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А шо так?
Внучьок дєдушку вже переплюнув?
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30.05.2025 17:07 Ответить
Я НАДІВ ПЛАЩ ПАЛЬТО... :
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30.05.2025 17:08 Ответить
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30.05.2025 17:18 Ответить
Яке убоге!
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30.05.2025 17:33 Ответить
То може ще один двійник?)) Бо капець яке убоге
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30.05.2025 17:57 Ответить
Это он в пиджаке человека среднего роста.
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30.05.2025 17:44 Ответить
адольфіку у страшному сні не наснилися б військові злочини та злодійства, які скоїло *****
дійсно, нема чого порівнювати
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30.05.2025 17:08 Ответить
ну тут не перегибай,по количеству угандошеного народонаселения и евреев в печах,хуйлу еще срать и срать
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30.05.2025 17:12 Ответить
Так треба заборонити Х...ла і питання зразу вирішене. Питання в іншому: чи дозволено зображати серливий чумадан імператора Всесвіту з його логотипом?
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30.05.2025 17:12 Ответить
Два злочинці ,але терорист путін вже навіть в своїй дурості переплюнув Гітлера.
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30.05.2025 17:13 Ответить
Бо не можна Пуйло зрівнювати з невдахою Гітлером.
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30.05.2025 17:15 Ответить
бідаааа...що ж тепер робити?!
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30.05.2025 17:16 Ответить
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30.05.2025 17:17 Ответить
Да куда там путлеру до гитлера. Второй хоть рисовать умел 🤪
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30.05.2025 17:28 Ответить
Да і Гітлера ху...лом не називали
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30.05.2025 17:55 Ответить
тююю.... фото с кумиром запретили???
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30.05.2025 17:34 Ответить
***** тупа мерзотна істота. Все що він каже і робе це плагіат дій гітлера та сраліна. Починаючи від утисків немців у Польші до захисту руцькошелепних в Україні. Про такі дрібнці як Олімпіади, допомога "братьнім" країнам, референдуми і казати зайве
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30.05.2025 17:37 Ответить
Знищим плєшивого і весь його виплодок... всі до кобзона.
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30.05.2025 17:45 Ответить
А це фото на службі у Собачака ще не заборонили?
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30.05.2025 17:52 Ответить
Тоді давайте фото ху...ло на валізі
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30.05.2025 17:54 Ответить
СМЕХ ЖА И ВСЁ!!!ОНО ЭТО СОЗДАНИЕ ПОХУЖЕ БУДЕТ!!!ГИТЛЕРА!ПОТОМУ ЧТО САМИ ЗНАЕТЕ ЧТО ИСТОРИЮ ХУ-ПУ ЗНАЕТ!!!ОНО ПУ-ХУ ЧИСТО НЕОБЪЯСНИМЫХ СЛОВ ПУСТОТА!!!!
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30.05.2025 18:00 Ответить
Якщо його не влаштовує фото з адольфом, може у кого є фото пуйла з дідьком, то викладіть, може воно зрадіє, а ми погегочемо.
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30.05.2025 18:10 Ответить
а з члєном (ТІПА ХУ....ЛОМ) не заборонили?
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30.05.2025 18:14 Ответить
Російський суд заборонив зображення, які порівнюють Путіна з Гітлером

Нєсравнєнноє *****!
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30.05.2025 18:30 Ответить
 
 