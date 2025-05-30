Російський суд заборонив зображення, які порівнюють Путіна з Гітлером

Суд в російському Омську визнав забороненими в Росії 12 сторінок на сайтах, де розміщено зображення, що порівнюють кремлівського диктатора Володимира Путіна з найкривавішим диктатором 20 століття Адольфом Гітлером, і низку інших мемів із очільником Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Верстка".

У деяких випадках під заборону потрапили зображення, на яких Путіну прифотошопили вуса та зачіску, як у Гітлера. Зокрема, через це також потрапили під заборону і зображення з фільму "Гітлер капут!", опубліковані на тих самих сторінках.

Суд також заборонив зображення, що містять написи "Путлер капут", більшість із них були зроблені на протестних акціях, а написи були нанесені на плакати протестувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським і Трампом, - Пєсков

Наприклад, суд заборонив фотографію блогера Іллі Варламова, на якій знято жінку з плакатом "Путлер, випий отрути, поки не пригостили свинцем".

Крім цього, суд заборонив сторінку на сайті "стихи.ру", де розміщено зображення з Путіним, який приставляє до голови револьвер, із написом "Як врятувати Росію від ганьби".

Прокуратура Омська пояснила свою вимогу заборонити ці зображення тим, що вони "негативним чином позначаються на інтересах суспільства й держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путлер - воєнний злочинець: естонський музей на кордоні з РФ вивісив плакат до 9 травня. ФОТО