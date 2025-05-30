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Новини Порівняння Путіна та Гітлера
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Російський суд заборонив зображення, які порівнюють Путіна з Гітлером

Суд в російському Омську визнав забороненими в Росії 12 сторінок на сайтах, де розміщено зображення, що порівнюють кремлівського диктатора Володимира Путіна з найкривавішим диктатором 20 століття Адольфом Гітлером, і низку інших мемів із очільником Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Верстка".

У деяких випадках під заборону потрапили зображення, на яких Путіну прифотошопили вуса та зачіску, як у Гітлера. Зокрема, через це також потрапили під заборону і зображення з фільму "Гітлер капут!", опубліковані на тих самих сторінках.

Суд також заборонив зображення, що містять написи "Путлер капут", більшість із них були зроблені на протестних акціях, а написи були нанесені на плакати протестувальників. 

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У Росії заборонили меми які порівнюють Путіна з Гітлером

Наприклад, суд заборонив фотографію блогера Іллі Варламова, на якій знято жінку з плакатом "Путлер, випий отрути, поки не пригостили свинцем".

Крім цього, суд заборонив сторінку на сайті "стихи.ру", де розміщено зображення з Путіним, який приставляє до голови револьвер, із написом "Як врятувати Росію від ганьби".

Прокуратура Омська пояснила свою вимогу заборонити ці зображення тим, що вони "негативним чином позначаються на інтересах суспільства й держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності".

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Автор: 

Гітлер Адольф (68) путін володимир (24080) росія (65908)


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Топ коментарі
+16
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30.05.2025 17:17
+10
А шо так?
Внучьок дєдушку вже переплюнув?
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30.05.2025 17:07
+10
адольфіку у страшному сні не наснилися б військові злочини та злодійства, які скоїло *****
дійсно, нема чого порівнювати
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30.05.2025 17:08
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А шо так?
Внучьок дєдушку вже переплюнув?
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30.05.2025 17:07 Відповісти
Я НАДІВ ПЛАЩ ПАЛЬТО... :
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30.05.2025 17:08 Відповісти
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30.05.2025 17:18 Відповісти
Яке убоге!
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30.05.2025 17:33 Відповісти
То може ще один двійник?)) Бо капець яке убоге
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30.05.2025 17:57 Відповісти
Это он в пиджаке человека среднего роста.
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30.05.2025 17:44 Відповісти
адольфіку у страшному сні не наснилися б військові злочини та злодійства, які скоїло *****
дійсно, нема чого порівнювати
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30.05.2025 17:08 Відповісти
ну тут не перегибай,по количеству угандошеного народонаселения и евреев в печах,хуйлу еще срать и срать
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30.05.2025 17:12 Відповісти
Так треба заборонити Х...ла і питання зразу вирішене. Питання в іншому: чи дозволено зображати серливий чумадан імператора Всесвіту з його логотипом?
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30.05.2025 17:12 Відповісти
Два злочинці ,але терорист путін вже навіть в своїй дурості переплюнув Гітлера.
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30.05.2025 17:13 Відповісти
Бо не можна Пуйло зрівнювати з невдахою Гітлером.
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30.05.2025 17:15 Відповісти
бідаааа...що ж тепер робити?!
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30.05.2025 17:16 Відповісти
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30.05.2025 17:17 Відповісти
Да куда там путлеру до гитлера. Второй хоть рисовать умел 🤪
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30.05.2025 17:28 Відповісти
Да і Гітлера ху...лом не називали
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30.05.2025 17:55 Відповісти
тююю.... фото с кумиром запретили???
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30.05.2025 17:34 Відповісти
***** тупа мерзотна істота. Все що він каже і робе це плагіат дій гітлера та сраліна. Починаючи від утисків немців у Польші до захисту руцькошелепних в Україні. Про такі дрібнці як Олімпіади, допомога "братьнім" країнам, референдуми і казати зайве
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30.05.2025 17:37 Відповісти
Знищим плєшивого і весь його виплодок... всі до кобзона.
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30.05.2025 17:45 Відповісти
А це фото на службі у Собачака ще не заборонили?
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30.05.2025 17:52 Відповісти
Тоді давайте фото ху...ло на валізі
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30.05.2025 17:54 Відповісти
СМЕХ ЖА И ВСЁ!!!ОНО ЭТО СОЗДАНИЕ ПОХУЖЕ БУДЕТ!!!ГИТЛЕРА!ПОТОМУ ЧТО САМИ ЗНАЕТЕ ЧТО ИСТОРИЮ ХУ-ПУ ЗНАЕТ!!!ОНО ПУ-ХУ ЧИСТО НЕОБЪЯСНИМЫХ СЛОВ ПУСТОТА!!!!
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30.05.2025 18:00 Відповісти
Якщо його не влаштовує фото з адольфом, може у кого є фото пуйла з дідьком, то викладіть, може воно зрадіє, а ми погегочемо.
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30.05.2025 18:10 Відповісти
а з члєном (ТІПА ХУ....ЛОМ) не заборонили?
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30.05.2025 18:14 Відповісти
Російський суд заборонив зображення, які порівнюють Путіна з Гітлером

Нєсравнєнноє *****!
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30.05.2025 18:30 Відповісти
***** ( у дівоцтві путін) давно вже ********** всіх диктаторів!
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30.05.2025 19:06 Відповісти
гітлер хоча б мав мужність гарно достойно "піти", прийнявши отруту. А ВБИВЦЯ пуйло не дарма порівнював себе зі ЩУРОМ, який огризається, кусається до останнього!!!
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30.05.2025 19:13 Відповісти
 
 