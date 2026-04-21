Украинский пранкер взломал закрытое совещание по дронам в РФ: "Ваши камеры все сняты — ходите, оглядывайтесь". ВИДЕО
Украинский блогер и пранкер Евгений Вольнов, известный под псевдонимом Майор Чорнобаев, заявил об успешном проникновении на закрытое совещание Министерства промышленности и торговли РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Вольнова, речь шла об обсуждении локализации производства беспилотников в России. Он утверждает, что во время совещания российские чиновники признавали критическую зависимость от импортных компонентов, в частности из Китая.
"Пока вы там сидели и жевали сопли, пытаясь выдать китайскую технику за "российскую продукцию" (СТ-1) и распилить бюджет, мы слушали каждое ваше слово", — написал Вольнов.
Заявления о проблемах российского производства дронов
В публикации блогера говорится, что российские предприятия оборонной отрасли сталкиваются с нехваткой ключевых деталей для производства БПЛА. В частности, упоминаются двигатели, электроника и пластиковые элементы.
Также Вольнов заявил о давлении со стороны российских властей на компании, работающие в сфере беспилотных систем, в отношении повышения уровня локализации производства.
"Скоро "господдержка" вам понадобится не на новые цеха, а на то, чтобы хоть как-то оправдывать свои действия. Это только начало", — заявил Вольнов.
Данные об участниках и реакция сторон
Блогер также обнародовал фамилии лиц, которых он назвал участниками совещания, и заявил о доступе к их служебным данным.
По данным отдельных СМИ, часть лиц, упомянутых в записи, связана с российским оборонно-промышленным комплексом и направлением развития беспилотных систем.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не дозволяє "шєф" нашваберним кацапським ботам писати під такими новинами.
Якби про ТЦК то набігло б вже під сотню у коментарях.
- Да, да! Ты плешивый в первую очередь!
Є хоч одна українська деталь в цих контролерах і системах? Ні. Навіть паяльники, припій і каніфоль імпортні.