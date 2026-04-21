Украинский пранкер взломал закрытое совещание по дронам в РФ: "Ваши камеры все сняты — ходите, оглядывайтесь". ВИДЕО

Украинский блогер и пранкер Евгений Вольнов, известный под псевдонимом Майор Чорнобаев, заявил об успешном проникновении на закрытое совещание Министерства промышленности и торговли РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Вольнова, речь шла об обсуждении локализации производства беспилотников в России. Он утверждает, что во время совещания российские чиновники признавали критическую зависимость от импортных компонентов, в частности из Китая.

"Пока вы там сидели и жевали сопли, пытаясь выдать китайскую технику за "российскую продукцию" (СТ-1) и распилить бюджет, мы слушали каждое ваше слово", — написал Вольнов.

Читайте: Российские учителя записали обращение под речь Гитлера, считая это приказом "Единой России". ВИДЕО

Заявления о проблемах российского производства дронов

В публикации блогера говорится, что российские предприятия оборонной отрасли сталкиваются с нехваткой ключевых деталей для производства БПЛА. В частности, упоминаются двигатели, электроника и пластиковые элементы.

Также Вольнов заявил о давлении со стороны российских властей на компании, работающие в сфере беспилотных систем, в отношении повышения уровня локализации производства.

"Скоро "господдержка" вам понадобится не на новые цеха, а на то, чтобы хоть как-то оправдывать свои действия. Это только начало", — заявил Вольнов.

Читайте также: Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и сукой: МИД Италии вызвал посла РФ

Данные об участниках и реакция сторон

Блогер также обнародовал фамилии лиц, которых он назвал участниками совещания, и заявил о доступе к их служебным данным.

По данным отдельных СМИ, часть лиц, упомянутых в записи, связана с российским оборонно-промышленным комплексом и направлением развития беспилотных систем.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не доехали до своих позиций: ночная "охота" батальона SIGNUM на оккупантов. ВИДЕО