Украинский пранкер взломал закрытое совещание по дронам в РФ: "Ваши камеры все сняты — ходите, оглядывайтесь". ВИДЕО

Украинский блогер и пранкер Евгений Вольнов, известный под псевдонимом Майор Чорнобаев, заявил об успешном проникновении на закрытое совещание Министерства промышленности и торговли РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Вольнова, речь шла об обсуждении локализации производства беспилотников в России. Он утверждает, что во время совещания российские чиновники признавали критическую зависимость от импортных компонентов, в частности из Китая.

"Пока вы там сидели и жевали сопли, пытаясь выдать китайскую технику за "российскую продукцию" (СТ-1) и распилить бюджет, мы слушали каждое ваше слово", — написал Вольнов.

Читайте: Российские учителя записали обращение под речь Гитлера, считая это приказом "Единой России". ВИДЕО

Заявления о проблемах российского производства дронов

В публикации блогера говорится, что российские предприятия оборонной отрасли сталкиваются с нехваткой ключевых деталей для производства БПЛА. В частности, упоминаются двигатели, электроника и пластиковые элементы.

Также Вольнов заявил о давлении со стороны российских властей на компании, работающие в сфере беспилотных систем, в отношении повышения уровня локализации производства.

"Скоро "господдержка" вам понадобится не на новые цеха, а на то, чтобы хоть как-то оправдывать свои действия. Это только начало", — заявил Вольнов.

Читайте также: Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и сукой: МИД Италии вызвал посла РФ

Данные об участниках и реакция сторон

Блогер также обнародовал фамилии лиц, которых он назвал участниками совещания, и заявил о доступе к их служебным данным. 

По данным отдельных СМИ, часть лиц, упомянутых в записи, связана с российским оборонно-промышленным комплексом и направлением развития беспилотных систем.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не доехали до своих позиций: ночная "охота" батальона SIGNUM на оккупантов. ВИДЕО

Пранкеру-респект...
21.04.2026 21:49 Ответить
Оце рівень!!! Респект і уважуха!!!
21.04.2026 21:57 Ответить
Пранкер-хакер, не просто "хухри-мухри".
21.04.2026 21:57 Ответить
Пранкеру-респект...
21.04.2026 21:49 Ответить
А смердіти💩 почало сильно в кінці наради, особливо від 🫣лисого!!
21.04.2026 22:19 Ответить
Тільки, нахіба було це світити? Щось знаеш, ну й користуйся цим.
22.04.2026 08:33 Ответить
Пранкер-хакер, не просто "хухри-мухри".
21.04.2026 21:57 Ответить
Оце рівень!!! Респект і уважуха!!!
21.04.2026 21:57 Ответить
Тема про ступінь російськості чеченських х*їв учасникам наради виявилася не по зубам
21.04.2026 21:59 Ответить
Упс а де всі коментатори поділися?
Не дозволяє "шєф" нашваберним кацапським ботам писати під такими новинами.
Якби про ТЦК то набігло б вже під сотню у коментарях.
21.04.2026 21:59 Ответить
В їх методичках про це не написано)
21.04.2026 22:04 Ответить
Що коментувати?Це новина для довбойобів типу тебе .Яка шкода від цього ворогу?Новина ні про що
21.04.2026 22:08 Ответить
Бидло тупе "пятачок" - довбо#оба побачиш на фото у своєму паспорті.
21.04.2026 23:28 Ответить
Памятаю,як від рдк пісяли кипятком і що
21.04.2026 22:10 Ответить
Вах!!!!!! Оце красень!!!!!
21.04.2026 22:01 Ответить
Чекаємо на проникнення до закритої наради у кремлі і фрази:
- Да, да! Ты плешивый в первую очередь!
21.04.2026 22:04 Ответить
Головне - ширити -ширити це відео на усьому просторі руzzькава духа . НУ ДУЖЕ КРУТИЙ ЧУВАК ТОЙ ВОЛЬНОВ з прізивищем ворога, але в суті того прізвища український дух!!!
21.04.2026 22:04 Ответить
Хакеру профі респект !!! ...
21.04.2026 22:07 Ответить
Красава!
21.04.2026 22:08 Ответить
РЕСПЕКТіще!)))
21.04.2026 22:12 Ответить
Все..Спалились...А спалившихся чертей,по законам НКВД-ФСБ нужно срочно расстрелять
21.04.2026 22:16 Ответить
И вот как теперь потужничу конкурировать с этим вечерним видосиком?
21.04.2026 22:23 Ответить
Дуже позитивно. Але зняти те ж саме відео по самим передовим українським дронам, то з подивом дізнаємося, що 99% комплектуючих там Китай і 1% Європа або США.
21.04.2026 22:25 Ответить
Українці не живуть на батьківщині слонів - і радіо не Степаненко придумав . Такшо ви неправі .
21.04.2026 22:33 Ответить
У чому конкретно я не правий?
21.04.2026 22:57 Ответить
Україна не предендує на першість у всьому - кацапи предендують .
21.04.2026 23:06 Ответить
А я хіба говорив про першість? Я говорив про факти.
21.04.2026 23:09 Ответить
У вас не факти а маячня - по вашому у нас навіть корпуси для дронів не можуть зробити .
21.04.2026 23:12 Ответить
Можуть. Але всі компоненти та обладнання Іноземні.
21.04.2026 23:16 Ответить
Я про корпус друкував - а корпуси робляться з сировини . Бо тоді за вашою логікою 99% країн взагалі нічог не виробляють свого - навіть Тайвань не має власного виробництва чипів ( бо сировини для чипів у них ніту ). А шодо обладнання то 100 % країн не мають повного циклу виробництва всього необхідного обладнання . Такшо ви знову неправі .
21.04.2026 23:31 Ответить
і да, для вас по секрету - ми маємо на сто відсотків повний цикл виробництва fpv-дронів.
21.04.2026 23:36 Ответить
не вірте, цей степан просто новоспечени зрадойоб.
21.04.2026 23:34 Ответить
якщо говорити про fpv-дрони - то у різних компаній різні частки іноземних комплектуючих, у кого половина, у кого менше. Відомо принамніпро одну компанія у якої всі компоненти fpv-дронів вітчізняного виробництва.
21.04.2026 23:01 Ответить
21.04.2026 23:07 Ответить
фото у дзеркалі - це не аргумент.
21.04.2026 23:13 Ответить
Назвіть хоч один компонент дрона (крім корпусу), який не привезений.
21.04.2026 23:17 Ответить
наприклад ще рік тому виробник fpv-дронів Vyriy Drone презентував першу серійну партію на 100% локалізованих безпілотників. Ви просто трохи десь на рік-півтора відстали від реального життя, спробуйте зменшити користування російськім тєлєграмом і ШІ, бо там ще і про 146% китайських компонентів напишуть.
21.04.2026 23:30 Ответить
На жаль наша країна не може виробляти навіть найпростіші мікросхеми на кремнії. Не залишилося жодного літографа. Все інше (мідний дріт, магніти, сердечники, оптику для дронів) вона теж не може виробляти. Єдине - корпусу з імпортної пластмаси на імпортному обладнанні і частково програмне забезпечення.
22.04.2026 00:11 Ответить
ну так, компанія Vyriy не вирощує монокристали надчистого сіліцію, а виробляє польотні контролери та системи радіоуправління, а ТОВ "Реалголд" не видобуває мідь, а виробляє двигуни для fpv-дронів, а компанія Odd Systems не видобуває лантаноіди для оптики, а робить камери для тих же fpv-дронів, і так далі.... А програмне забезпечення вже давно виключно своє - і програмні рішення для виявлення цілей, точного наведення та керування польотом під час виконання бойових завдань, і автономні модулі наведення, що забезпечує супровід та ураження цілі навіть після втрати звʼязку з оператором через РЕБ, і модуль наведення на базі тепловізійної камери для роботи вночі та за складних умов видимості, і модуль тепловізійної детекції для виявлення та супроводу повітряних цілей, і плагіни для всих цих систем - це вже давно своє.
22.04.2026 00:37 Ответить
Urs ну так, компанія Vyriy не вирощує монокристали надчистого сіліцію, а виробляє польотні контролери та системи радіоуправління

Є хоч одна українська деталь в цих контролерах і системах? Ні. Навіть паяльники, припій і каніфоль імпортні.
22.04.2026 00:49 Ответить
ще раз - компанія "Дикі Шершні" не видобуває літій, і не вирощує монокристали кремнію, але літій-полімерні батареї і польотні контролери для fpv-дронів виробляє свої.
22.04.2026 00:59 Ответить
спробуйте влаштуватись складальником дронів у компанію Escadrone або Vyriy, тоді точно будете знати вітчізняних виробників припою, каніфолі та якіх виробників транформатори прикручують на дрони. А я тут не лікую напади малороської меншовартості, з цією проблемою не до мене.
22.04.2026 01:37 Ответить
Тайвань випускає свої чіпи - чи ніт ? Нагадую у Тайваня сировини для виробництва чіпів ніту - і обладнання також ніту .
21.04.2026 23:44 Ответить
А ми випускаємо свої чіпи? Або свою оптику для дронів? Або свої магніти для моторів? Або свій дріт для моторів?
22.04.2026 00:15 Ответить
Корпуси випускаємо - а без корпусів деталі будуть просто купою деталей . Хоча вам на любі аргументи начхати - вам би лише принизити українців , ви в нас малорос аля хохол - такшо я закінчую нашу дискусію .
22.04.2026 00:32 Ответить
Чого ви доїб....ся? Ну нема в нас електротехнічної бази своєї. Ну і шо? Головне щоб доступ був до ринку, була можливість закупити. У нас і зброї своєї зараз нема- але кацапів є чим бити.
22.04.2026 09:22 Ответить
Як же то Пуйло відключав холопам тирнет, що навіть Вольнов зміг підключитися до наради?
21.04.2026 22:45 Ответить
Так то не холопи на нараді, а шістки *****...
21.04.2026 22:54 Ответить
Вольнов через заборонений vpn підключився до їхнього "макса".
21.04.2026 23:12 Ответить
Добре-добре..а краще б гукнуа-лягайте тварі, дрон до вас летить..теж було б діло
21.04.2026 22:56 Ответить
Ooo, Valnov krasava !
21.04.2026 23:11 Ответить
Жека Вольнов рулить !
21.04.2026 23:36 Ответить
@бальничк@ чаво такие унилиє? 😅
22.04.2026 00:05 Ответить
 
 