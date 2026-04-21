"Вон, в той сумке у нас три человека, для ДНК хватит": оккупант показывает "эвакуацию" соратников. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой оккупант из российской эвакуационной группы демонстрирует, как проходит "эвакуация" убитых рашистов.

Как сообщает ЦензорНЕТ, на кадрах один из захватчиков несет в сумке останки трех уничтоженных соратников.

"Возвращаемся обратно. Вон, в той сумке у нас три человека, для ДНК хватит", — комментирует рашист.

Смотрите также: Не доехали до своих позиций: ночная "охота" батальона SIGNUM на оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пранкер взломал закрытое совещание по дронам в РФ: "Ваши камеры все сняты — ходите, оглядывайтесь". ВИДЕО