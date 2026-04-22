Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 321 450 осіб (+1 140 за добу), 11 885 танків, 40 516 артсистем, 24 436 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 321 450 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 321 450 (+1 140) осіб
- танків - 11 885 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 24 436 (+7) од.
- артилерійських систем - 40 516 (+38) од.
- РСЗВ - 1 749 (+0) од.
- засоби ППО - 1 350 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 251 489 (+1 026) од.
- крилаті ракети - 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 90 925 (+162) од.
- спеціальна техніка - 4 132 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
+15 Amber
22.04.2026 07:15
+14 Dmitriy Prudko
22.04.2026 07:29
+12 Qq Qqq #455433
22.04.2026 08:59
А тепер Путін активно його позбавляється...
А я привів висловлювання економіста, стосовно окремої групи людей, в окремо визначеному проміжку часу... Ти-б ще згадав про війну Риму з Карфагеном, чи про Хрестові походи...
208!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 321 000 це більше ніж все населення Володимирської області.