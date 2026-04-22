Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 321 450 осіб (+1 140 за добу), 11 885 танків, 40 516 артсистем, 24 436 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 321 450 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 321 450 (+1 140) осіб

танків - 11 885 (+1) од.

бойових броньованих машин - 24 436 (+7) од.

артилерійських систем - 40 516 (+38) од.

РСЗВ - 1 749 (+0) од.

засоби ППО - 1 350 (+0) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 251 489 (+1 026) од.

крилаті ракети - 4 549 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 90 925 (+162) од.

спеціальна техніка - 4 132 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

