Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 321 450 осіб (+1 140 за добу), 11 885 танків, 40 516 артсистем, 24 436 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 321 450 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 321 450 (+1 140) осіб
  • танків - 11 885 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 436 (+7) од.
  • артилерійських систем - 40 516 (+38) од.
  • РСЗВ - 1 749 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 350 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 251 489 (+1 026) од.
  • крилаті ракети - 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 90 925 (+162) од.
  • спеціальна техніка - 4 132 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено понад 2500 окупантів та щонайменше 700 одиниць техніки: бойова робота пілотів СБС. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Воїни 21-ї ОМБр знищили колону техніки окупантів та відбили штурм на Сумщині. ВIДЕО

Слава нашим славним Воїнам Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
22.04.2026 07:15 Відповісти
Смерть міжнародним воєнним злочинцям, нелюдам кацапам.
22.04.2026 07:29 Відповісти
Минув 4445 день москальсько-української війни.
208!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 321 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
показати весь коментар
22.04.2026 08:59 Відповісти
Невже Путін виконує "замовлення" своїх "гаманців"? Років з 20 тому, хтось з тверезомислячих російських економістів, сказав, що для тих, хто зараз при владі, потрібна пара мільйонів робітників, для обслуговування нафто-, газових родовищ, шахт і збагачувальних фабрик. Один мільйон "охоронців", які все це будуть охоронять... А решта населення - "баласт", який не варто утримувать...
А тепер Путін активно його позбавляється...
показати весь коментар
22.04.2026 07:30 Відповісти
У першу та другу Світову теж таким чином позбавлялися населення?
показати весь коментар
22.04.2026 07:38 Відповісти
До чого тут Перша і Друга світові? Там воювали, крім росіян, купа народів... Кожен - за власні цілі...
А я привів висловлювання економіста, стосовно окремої групи людей, в окремо визначеному проміжку часу... Ти-б ще згадав про війну Риму з Карфагеном, чи про Хрестові походи...
показати весь коментар
22.04.2026 07:50 Відповісти
Ну тоді війна росіі проти УНР була точно з метою зменшення російського населення і ніякої окупації України не мала на меті.
показати весь коментар
22.04.2026 11:13 Відповісти
шота зєльонка нє памагаєт скриватса в кустах.
показати весь коментар
22.04.2026 07:49 Відповісти
Немає ще "зєльонки"... Холодно... Навіть на півдні ще толком листя не розпустилося...
показати весь коментар
22.04.2026 07:53 Відповісти
ну подивимось як їм листя допоможе після дєвятамая.
показати весь коментар
22.04.2026 08:24 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
22.04.2026 08:40 Відповісти
Знову стабільно тисяча мішків.
показати весь коментар
22.04.2026 16:46 Відповісти
 
 