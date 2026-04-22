Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 321 450 человек (+1 140 за сутки), 11 885 танков, 40 516 артиллерийских систем, 24 436 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 321 450 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.26 ориентировочно составляют:

личный состав — около 1 321 450 (+1 140) человек

танков — 11 885 (+1) единиц

боевых бронированных машин — 24 436 (+7) единиц

артиллерийских систем — 40 516 (+38) единиц

РСЗО - 1 749 (+0) единиц

средств ПВО - 1 350 (+0) единиц

самолетов — 435 (+0) единиц

вертолетов — 350 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) единиц

крылатых ракет — 4 549 (+0) единиц

кораблей / катеров — 33 (+0) единицы

подводных лодок — 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн — 90 925 (+162) единиц

специальной техники — 4 132 (+0) единицы.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

