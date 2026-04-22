Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 321 450 человек (+1 140 за сутки), 11 885 танков, 40 516 артиллерийских систем, 24 436 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 321 450 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.26 ориентировочно составляют:
- личный состав — около 1 321 450 (+1 140) человек
- танков — 11 885 (+1) единиц
- боевых бронированных машин — 24 436 (+7) единиц
- артиллерийских систем — 40 516 (+38) единиц
- РСЗО - 1 749 (+0) единиц
- средств ПВО - 1 350 (+0) единиц
- самолетов — 435 (+0) единиц
- вертолетов — 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) единиц
- крылатых ракет — 4 549 (+0) единиц
- кораблей / катеров — 33 (+0) единицы
- подводных лодок — 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн — 90 925 (+162) единиц
- специальной техники — 4 132 (+0) единицы.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
А тепер Путін активно його позбавляється...
А я привів висловлювання економіста, стосовно окремої групи людей, в окремо визначеному проміжку часу... Ти-б ще згадав про війну Риму з Карфагеном, чи про Хрестові походи...
208!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 321 000 це більше ніж все населення Володимирської області.