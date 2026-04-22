Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 321 450 человек (+1 140 за сутки), 11 885 танков, 40 516 артиллерийских систем, 24 436 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 321 450 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.26 ориентировочно составляют:

  • личный состав — около 1 321 450 (+1 140) человек
  • танков — 11 885 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин — 24 436 (+7) единиц
  • артиллерийских систем — 40 516 (+38) единиц
  • РСЗО - 1 749 (+0) единиц
  • средств ПВО - 1 350 (+0) единиц
  • самолетов — 435 (+0) единиц
  • вертолетов — 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) единиц
  • крылатых ракет — 4 549 (+0) единиц
  • кораблей / катеров — 33 (+0) единицы
  • подводных лодок — 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 925 (+162) единиц
  • специальной техники — 4 132 (+0) единицы.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Топ комментарии
Слава нашим славним Воїнам Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
22.04.2026 07:15 Ответить
Смерть міжнародним воєнним злочинцям, нелюдам кацапам.
22.04.2026 07:29 Ответить
Невже Путін виконує "замовлення" своїх "гаманців"? Років з 20 тому, хтось з тверезомислячих російських економістів, сказав, що для тих, хто зараз при владі, потрібна пара мільйонів робітників, для обслуговування нафто-, газових родовищ, шахт і збагачувальних фабрик. Один мільйон "охоронців", які все це будуть охоронять... А решта населення - "баласт", який не варто утримувать...
А тепер Путін активно його позбавляється...
22.04.2026 07:30 Ответить
У першу та другу Світову теж таким чином позбавлялися населення?
22.04.2026 07:38 Ответить
До чого тут Перша і Друга світові? Там воювали, крім росіян, купа народів... Кожен - за власні цілі...
А я привів висловлювання економіста, стосовно окремої групи людей, в окремо визначеному проміжку часу... Ти-б ще згадав про війну Риму з Карфагеном, чи про Хрестові походи...
22.04.2026 07:50 Ответить
шота зєльонка нє памагаєт скриватса в кустах.
22.04.2026 07:49 Ответить
Немає ще "зєльонки"... Холодно... Навіть на півдні ще толком листя не розпустилося...
22.04.2026 07:53 Ответить
ну подивимось як їм листя допоможе після дєвятамая.
22.04.2026 08:24 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.04.2026 08:40 Ответить
Минув 4445 день москальсько-української війни.
208!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 321 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
22.04.2026 08:59 Ответить
