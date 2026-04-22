Россиянин снимает результат работы авиации ВСУ: "Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много". ВИДЕО

В сети появилось видео очередного успешного поражения места сосредоточения оккупационных войск РФ. Кадры объективного контроля, снятые самим захватчиком, демонстрируют масштабные разрушения после атаки украинских воинов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На записи видно полностью разрушенное место дислокации российского подразделения. Часть разрушенного продолжает дымиться, что свидетельствует о недавнем ударе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор видео утверждает, что разрушения стали результатом работы украинской авиации. Россиянин не скрывает значительных потерь среди личного состава, называя место дислокации "братской могилой".

"Вот так называемая, бл#дь, братская могила. Вот что один самолет наделал. Пацанов сгорело много", - говорит россиянин на видеозаписи.

Внимание! Ненормативная лексика!

