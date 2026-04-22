Удар украинского МиГ-29МУ1: 204-я бригада тактической авиации уничтожила пункт управления БпЛА оккупантов. ВИДЕО
Военно-воздушные силы Украины продолжают эффективно уничтожать технологический потенциал противника, нанося точные авиаудары по узловым пунктам управления беспилотниками. В сети опубликованы кадры боевой работы пилотов 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На записи запечатлен процесс выслеживания и последующей ликвидации российской микрогруппы, которая занималась запуском дронов со скрытых позиций.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підтримуймо наших Захисників, та знищуймо коригувальників і помічників ригоАНАЛІВ-зрадників!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!