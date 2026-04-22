189 из 215 БПЛА были уничтожены силами ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 22 апреля российские войска атаковали Украину 215 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 140 из них – "шахиды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в 6 локациях.

В настоящее время атака РФ продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

