189 из 215 БПЛА были уничтожены силами ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 22 апреля российские войска атаковали Украину 215 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.
Около 140 из них – "шахиды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в 6 локациях.
В настоящее время атака РФ продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
