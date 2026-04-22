Враг массированно атаковал дронами Одесщину: повреждена портовая инфраструктура (обновлено). ФОТОрепортаж

Враг ночью и утром атаковал Одессу двумя волнами ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

Как отмечается, оккупанты нацеливались на инфраструктуру.

"Люди и гражданская застройка не пострадали. Спасибо за это Силам обороны", - говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одессу 6 апреля: из больницы выписали раненую 2-летнюю девочку, которую мама закрыла собой во время обстрела. ФОТО

Как впоследствии уточнили в ОВА, ночью враг снова массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий", - говорится в сообщении.







Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атакует Украину ударными беспилотниками.

В частности, рашисты нанесли удар по Днепру, там вспыхнули пожары.

Читайте также: Россияне атаковали Одессу беспилотниками: есть попадание в дом