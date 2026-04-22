Враг массированно атаковал дронами Одесщину: повреждена портовая инфраструктура (обновлено). ФОТОрепортаж
Враг ночью и утром атаковал Одессу двумя волнами ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, оккупанты нацеливались на инфраструктуру.
"Люди и гражданская застройка не пострадали. Спасибо за это Силам обороны", - говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
Как впоследствии уточнили в ОВА, ночью враг снова массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.
"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ атакует Украину ударными беспилотниками.
- В частности, рашисты нанесли удар по Днепру, там вспыхнули пожары.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль