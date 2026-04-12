Атака РФ на Одессу 6 апреля: из больницы выписали раненую 2-летнюю девочку, которую мама закрыла собой во время обстрела. ФОТО

Из больницы в Одессе выписали двухлетнюю Каролину, которую мать прикрыла собой, когда стены их дома начали рушиться от удара российского беспилотника 6 апреля. В начале недели ее фото облетело все СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ГСЧС Украины.

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Мама прикрыла дочь собой

"Это фото в начале недели облетело все СМИ. На нем - Каролина. Ей всего два года, и она только что вернулась из ада…

В понедельник ночью в Одессе, когда стены их дома начали рушиться от удара российского беспилотника, мама Каролины – отчаянная женщина, которая сейчас беременна и ждет новой жизни, – закрыла дочь своим телом", – говорится в сообщении.

Когда спасатели доставали женщину из-под завалов, они сначала даже не видели ребенка. Пока женщина не закричала сквозь боль: "Спасите дочь!".

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Каролину и ее маму выписали из больницы

Отмечается, что мама Каролины разрешила опубликовать это фото без размытия. Она хочет, чтобы мир видел эти глаза.

"В два года ребенок не должен знать, что такое "взрыв", "огненный плен" или "завалы". Но во взгляде Каролины сейчас – лишь немой ужас и взрослое, недетское отчаяние. Она еще не все понимает, но уже чувствует: произошло что-то непоправимое", – рассказали в ГСЧС.

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Сообщается, что сейчас с Каролиной и ее мамой все хорошо. Их выписали из больницы.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 6 апреля российские захватчики массированно атаковали Одессу. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах. Сообщалось о трех погибших, среди которых ребенок, и раненых.