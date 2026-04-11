Атака на Одессу: двое погибших, повреждены дома и детский сад. ФОТОрепортаж
В ночь на 11 апреля российские захватчики атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, есть раненые. Повреждены десятки домов, общежитие и детский сад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилой сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким.
Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения общественного питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры.
Последствия атаки
Суки брехливі, щурі смердючі, раша засрана!
Анумо, хлопці ЗСУ, атветочка, та по їхній масковії, щоб аж вся раша-підараша провалилася під землю у пекло, прямісінько до біса на іменини!
СМЕРТЬ РАШИСТСЬКОМУ ОКУПАНТУ!