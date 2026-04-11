Атака на Одессу: двое погибших, повреждены дома и детский сад. ФОТОрепортаж

В ночь на 11 апреля российские захватчики атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, есть раненые. Повреждены десятки домов, общежитие и детский сад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилой сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения общественного питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры.

Последствия атаки

Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
11.04.2026 07:30 Ответить
Що б ви виздихали рашиські варвари ,ну і чого ви добились виродки ? смерть рашиському злочинцю терористу путіну.
11.04.2026 08:06 Ответить
Який жах...
11.04.2026 08:23 Ответить
Ось воно, рузькое перимирія ! Кому ти повірив z-еля, кремлівському бункерному засранцю?! Йому весь світ не вірить, крім тебе!
Суки брехливі, щурі смердючі, раша засрана!
Анумо, хлопці ЗСУ, атветочка, та по їхній масковії, щоб аж вся раша-підараша провалилася під землю у пекло, прямісінько до біса на іменини!
СМЕРТЬ РАШИСТСЬКОМУ ОКУПАНТУ!
11.04.2026 08:24 Ответить
Хоть одну ракету по Масквє але в нас тільки асфальт і тей вже зліз разом з снігом.
11.04.2026 09:04 Ответить
 
 