Атака на Одессу: двое погибших, повреждены дома и детский сад. ФОТОрепортаж

В ночь на 11 апреля российские захватчики атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, есть раненые. Повреждены десятки домов, общежитие и детский сад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилой сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения общественного питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский БПЛА попал в жилой дом в Сумах: возник пожар. ФОТО

