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Российский БПЛА попал в жилой дом в Сумах: возник пожар. ФОТО
В Ковпаковском районе Сум российский беспилотник попал в жилой дом. Вследствие атаки возник пожар, одна женщина обратилась к врачам из-за острой стрессовой реакции.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Сумская громада под атакой российских БПЛА. Один беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Есть возгорание", — говорится в сообщении.
Жертвы
- Одна женщина обратилась за помощью со стрессовой реакцией. Ее осматривают медики.
Разрушения
- Поврежденные жилые дома.
"Все последствия атаки уточняются", — добавили в ОВА.
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