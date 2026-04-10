Российский БПЛА попал в жилой дом в Сумах: возник пожар. ФОТО

В Ковпаковском районе Сум российский беспилотник попал в жилой дом. Вследствие атаки возник пожар, одна женщина обратилась к врачам из-за острой стрессовой реакции.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сумская громада под атакой российских БПЛА. Один беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Есть возгорание", — говорится в сообщении.

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Жертвы

Одна женщина обратилась за помощью со стрессовой реакцией. Ее осматривают медики.

Разрушения

Поврежденные жилые дома.

"Все последствия атаки уточняются", — добавили в ОВА.

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