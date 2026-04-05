Сутки в Сумской области: из-за вражеских обстрелов более 30 раненых, среди них - 18 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 4 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумской области. В результате вражеских атак 35 человек получили ранения, в том числе 18 детей: полиция Сумской области фиксирует последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, под обстрелом российских военных оказались населенные пункты по всей территории области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ нанесла удар по жилым домам в Сумах: ранены 13 человек, среди них - один ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумской громаде травмированы 30 человек, среди них 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет.

В Поповской громаде в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения.

В Глуховской громаде ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители.

В Свесской громаде травмулся 69-летний мужчина.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательства военных преступлений.

Читайте также: Сумы под атакой: дрон РФ попал в ТРЦ, есть раненые. ФОТО