1 845 6

Сутки в Сумской области: из-за вражеских обстрелов более 30 раненых, среди них - 18 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 4 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумской области. В результате вражеских атак 35 человек получили ранения, в том числе 18 детей: полиция Сумской области фиксирует последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Детали

Как отмечается, под обстрелом российских военных оказались населенные пункты по всей территории области.

  • В Сумской громаде травмированы 30 человек, среди них 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет.
  • В Поповской громаде в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения.
  • В Глуховской громаде ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители.
  • В Свесской громаде травмулся 69-летний мужчина.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательства военных преступлений.

обстрел Сумщины
Виродки кацапські! Скоріше б ви вже всі виздихали на своїх болотах! 🤬
05.04.2026 08:54 Ответить
Країна варварів ніколи не була цивілізованою КУЛЬТ вбивати в цих уродів закладенно століттями А де наші КРАЩІ пілоти--захищають арабів і євреїв.??? Навіть ,якщо хтось (можливо) щось нам допоможе,то це дорога ціна,коли в нас кожний день гинуть десятки цивільних і дітей і іде знищення всієї і життєдієвої структури.
05.04.2026 09:42 Ответить
Та тут і з тими "пілотами" таке саме вже півтора року.
05.04.2026 10:58 Ответить
.Як зазначається, під вогнем російських військових ОПИНИЛИСЯ громади по всій території області. Джерело: https://censor.net/ua/p3608926
Так написали мовби би це якась новина, та ще й слово знайшли -"опинилися". Після суджанської авантюри постійно обстрілюються чотири з п'яти районів області.
05.04.2026 09:49 Ответить
Не шановний! Для чого ви постите рашистську пропаганду? Не треба ліпити червоне до квадратного.Чи ви думаєте, що населення Сумщини кацапи вбивають з меншим задоволенням і наснагою ніж населення інших регіонів? Кацапи намагаються ЗНИЩИТИ ВСЮ УКРАЇНУ І ВСІХ УКРАЇНЦІВ .
05.04.2026 11:21 Ответить
Ти , зелений пропагандист, а то нічого що з квітня 2022 по серпень 2024 по Сумам було не більше 8 прильотів а після початку суджанської авантюри така кількість за добу тільки по Сумам. Два десятка сіл захоплено, кілька десятків розбито і безлюдні, залізниця майже не працює. Ти хоч війну і окупацію бачив що пишеш таке не знаючи нічого про те що тут відбувається.
05.04.2026 12:41 Ответить
 
 