Сутки в Сумской области: из-за вражеских обстрелов более 30 раненых, среди них - 18 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 4 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумской области. В результате вражеских атак 35 человек получили ранения, в том числе 18 детей: полиция Сумской области фиксирует последствия вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Детали
Как отмечается, под обстрелом российских военных оказались населенные пункты по всей территории области.
- В Сумской громаде травмированы 30 человек, среди них 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет.
- В Поповской громаде в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения.
- В Глуховской громаде ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители.
- В Свесской громаде травмулся 69-летний мужчина.
На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательства военных преступлений.
Последствия
Так написали мовби би це якась новина, та ще й слово знайшли -"опинилися". Після суджанської авантюри постійно обстрілюються чотири з п'яти районів області.