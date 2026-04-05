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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: через ворожі обстріли понад 30 поранених, серед них - 18 дітей. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 4 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Сумської області. Внаслідок ворожих атак тридцять пʼять поранених, серед них вісімнадцять дітей: поліція Сумщини документує наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Деталі

Як зазначається, під вогнем російських військових опинилися громади по всій території області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вдарила по житлових будинках у Сумах: травмовано 13 людей, серед них - одна дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

  • У Сумській громаді травмовано 30 людей, серед них 18 дітей віком від 2 до 15 років.
  • У Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років зазнали поранення.
  • У Глухівській громаді поранення зазнали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці.
  • У Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів.

Наслідки

обстріл Сумщини
обстріл Сумщини
обстріл Сумщини
обстріл Сумщини
обстріл Сумщини
обстріл Сумщини

Також читайте: Суми під атакою: дрон РФ влучив у ТРЦ, є поранені. ФОТО

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обстріл (35110) Сумська область (4887) Суми (1157) Сумський район (669)
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