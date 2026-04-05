Доба на Сумщині: через ворожі обстріли понад 30 поранених, серед них - 18 дітей. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 4 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Сумської області. Внаслідок ворожих атак тридцять пʼять поранених, серед них вісімнадцять дітей: поліція Сумщини документує наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, під вогнем російських військових опинилися громади по всій території області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вдарила по житлових будинках у Сумах: травмовано 13 людей, серед них - одна дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сумській громаді травмовано 30 людей, серед них 18 дітей віком від 2 до 15 років.

У Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років зазнали поранення.

У Глухівській громаді поранення зазнали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці.

У Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів.

Наслідки













Також читайте: Суми під атакою: дрон РФ влучив у ТРЦ, є поранені. ФОТО