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Доба на Сумщині: через ворожі обстріли понад 30 поранених, серед них - 18 дітей. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 4 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Сумської області. Внаслідок ворожих атак тридцять пʼять поранених, серед них вісімнадцять дітей: поліція Сумщини документує наслідки ворожих обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Деталі
Як зазначається, під вогнем російських військових опинилися громади по всій території області.
- У Сумській громаді травмовано 30 людей, серед них 18 дітей віком від 2 до 15 років.
- У Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років зазнали поранення.
- У Глухівській громаді поранення зазнали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці.
- У Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів.
Наслідки
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