Армія РФ вдарила по житлових будинках у Сумах: травмовано 13 людей, серед них - одна дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 4 квітня ворог атакував житловий сектор у Сумах ударними БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі. Також зафіксовано ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

"Щонайменше троє людей травмовані у Сумах внаслідок ворожих ударів", - йдеться в повідомленні.

За інформацію ДСНС, ворог завдав серії ударів по місту. Ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор.

Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали. Рятувальники за допомогою техніки для проведення висотних робіт гасили пожежу на верхніх поверхах.

Обстеження місць влучань проводилося за чотирма різними адресами. Пожежу ліквідовано.

"Попередньо травмовано 7 людей, серед них - одна дитина", - зазначили у ДСНС.

Оновлення

За інформацією Національної поліції у Сумах збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

"За попередніми даними, травмовано 11 осіб, серед них 15-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

У Сумах кількість постраждалих унаслідок масованої нічної атаки російських безпілотників зросла до 13, серед них - дитина, повідомив начальник Сумської ВМА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, усім постраждалим надана медична допомога, двох осіб госпіталізовано. Дитині надана допомога на місці, від її госпіталізації відмовились.

Начальник МВА додав, що внаслідок атаки на чотирьох зафіксованих локаціях міста пошкоджено дахи, понад 300 вікон у чотирьох житлових багатоповерхівках. Окрім того, було пошкоджено газову інфраструктуру, порушено енергопостачання.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці надають консультативну допомогу мешканцям постраждалих будинків.

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Наслідки атаки











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