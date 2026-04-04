Армия РФ ударила по жилым домам в Сумах: травмированы 13 человек, среди них - один ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 4 апреля враг атаковал жилой район в Сумах с помощью ударных БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В результате атаки возник пожар на верхних этажах многоэтажного дома в Заречном районе. Также зафиксировано еще одно попадание во дворе в этом же районе.
"По меньшей мере трое человек получили травмы в Сумах в результате вражеских ударов", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, враг нанес серию ударов по городу. Ударные БПЛА попали в 16-этажный дом и частный жилой сектор.
Жителей горящего многоэтажного дома оперативно эвакуировали. Спасатели с помощью техники для проведения высотных работ тушили пожар на верхних этажах.
Обследование мест попаданий проводилось по четырем разным адресам. Пожар ликвидирован.
"Предварительно травмировано 7 человек, среди них - один ребенок", - отметили в ГСЧС.
Обновление
По информации Национальной полиции в Сумах увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки.
"По предварительным данным, травмированы 11 человек, среди них 15-летний ребенок", - говорится в сообщении.
В Сумах количество пострадавших в результате массированной ночной атаки российских беспилотников возросло до 13, среди них - ребенок, сообщил начальник Сумской ВГА Сергей Кривошеенко.
По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, два человека госпитализированы. Ребенку оказана помощь на месте, от его госпитализации отказались.
Начальник ГВА добавил, что в результате атаки на четырех зафиксированных локациях города повреждены крыши, более 300 окон в четырех жилых многоэтажках. Кроме того, была повреждена газовая инфраструктура, нарушено энергоснабжение.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты оказывают консультативную помощь жильцам пострадавших домов.
Последствия атаки
