Новости Атака БПЛА на Сумы
Армия РФ ударила по жилым домам в Сумах: травмированы 13 человек, среди них - один ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 4 апреля враг атаковал жилой район в Сумах с помощью ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В результате атаки возник пожар на верхних этажах многоэтажного дома в Заречном районе. Также зафиксировано еще одно попадание во дворе в этом же районе.

"По меньшей мере трое человек получили травмы в Сумах в результате вражеских ударов", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, враг нанес серию ударов по городу. Ударные БПЛА попали в 16-этажный дом и частный жилой сектор.

Жителей горящего многоэтажного дома оперативно эвакуировали. Спасатели с помощью техники для проведения высотных работ тушили пожар на верхних этажах.

Обследование мест попаданий проводилось по четырем разным адресам. Пожар ликвидирован.

"Предварительно травмировано 7 человек, среди них - один ребенок", - отметили в ГСЧС.

Обновление

По информации Национальной полиции в Сумах увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки.

"По предварительным данным, травмированы 11 человек, среди них 15-летний ребенок", - говорится в сообщении.

В Сумах количество пострадавших в результате массированной ночной атаки российских беспилотников возросло до 13, среди них - ребенок, сообщил начальник Сумской ВГА Сергей Кривошеенко.

По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, два человека госпитализированы. Ребенку оказана помощь на месте, от его госпитализации отказались.

Начальник ГВА добавил, что в результате атаки на четырех зафиксированных локациях города повреждены крыши, более 300 окон в четырех жилых многоэтажках. Кроме того, была повреждена газовая инфраструктура, нарушено энергоснабжение.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты оказывают консультативную помощь жильцам пострадавших домов.

Последствия атаки

зетряпка, як там наше ппо в арабів, ми вже все захистили на 100% в Україні.
04.04.2026 12:01 Ответить
Пошкоджено реально 1000 вікон за інформацією міської влади 4 прильоти вночі, 3 -вдень. 7 за добу. Де перехоплювачі? На піарі? Та ще й просуванні раші в області. 😱 Враження, що Сумщина, то непотреб, до якого байдуже Печерським пагорбам, які кинули нас у 2022, коли ми самотужки захищалися і знищували колони, що перли на столицю. але тоді ППО не було потрібне. Кидають і зараз бо у відосики нас не вставиш
04.04.2026 12:37 Ответить
 
 