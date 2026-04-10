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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Сумах: виникла пожежа. ФОТО

У Ковпаківському районі Сум російський безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна жінка звернулася до медиків через гостру стресову реакцію.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сумська громада під атакою російських БпЛА. Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Є загоряння", - ідеться в повідомленні.

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Жертви

  • Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики.

Руйнування

  • Пошкоджені житлові будинки.

суми

"Усі наслідки атаки уточнюються", - додали в ОВА.

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Автор: 

обстріл (35161) Сумська область (4901) Суми (1166) Сумський район (677) Григоров Олег (17)
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