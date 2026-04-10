1 739 0
Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Сумах: виникла пожежа. ФОТО
У Ковпаківському районі Сум російський безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна жінка звернулася до медиків через гостру стресову реакцію.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумська громада під атакою російських БпЛА. Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Є загоряння", - ідеться в повідомленні.
Жертви
- Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики.
Руйнування
- Пошкоджені житлові будинки.
"Усі наслідки атаки уточнюються", - додали в ОВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль