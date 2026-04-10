Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Сумах: виникла пожежа. ФОТО

У Ковпаківському районі Сум російський безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна жінка звернулася до медиків через гостру стресову реакцію.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сумська громада під атакою російських БпЛА. Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Є загоряння", - ідеться в повідомленні.

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Жертви

Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики.

Руйнування

Пошкоджені житлові будинки.

"Усі наслідки атаки уточнюються", - додали в ОВА.

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