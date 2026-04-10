Раскрыта схема незаконного получения отсрочек от мобилизации через судебные решения. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и Сумской областной прокуратуры следователи ГБР раскрыли в Конотопском городском и районном суде схему, которая предусматривала вынесение судебных решений по заявлениям военнообязанных мужчин: о признании их жен пропавшими без вести или установлении фактов единоличного воспитания такими мужчинами малолетних детей.
На данный момент установлен 21 факт вынесения незаконных судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ.
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Наличие таких решений создает правовые основания для освобождения от военной службы, получения отсрочки от мобилизации и выезда за пределы страны.
Так, адвокат подбирал военнообязанных, стремившихся избежать мобилизации, и инициировал судебные разбирательства. В суд подавались иски с заведомо ложными сведениями о якобы бесследном исчезновении их жен.
После возбуждения дел, по предварительной договоренности, они попадали к определенному судье. Тот, как установило следствие, принимал решения без надлежащей проверки и признавал женщин без вести пропавшими.
Чтобы обеспечить рассмотрение дел именно "нужным" судьей, участники схемы неоднократно подавали, отзывали и повторно подавали аналогичные заявления, влияя на автоматизированное распределение дел.
В результате, по данным следствия, был создан управляемый механизм получения судебных решений, которые использовались для обхода мобилизационного законодательства и препятствования комплектованию Вооруженных Сил Украины.
В настоящее время судьям Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокату и военнообязанному сообщено о подозрении в создании схемы незаконного получения отсрочек от мобилизации через судебные решения. Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
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