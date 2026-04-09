Растрата 4,4 млн грн на закупку оборудования для локомотивов: объявлено подозрение двум должностным лицам "Укрзализныци", - Офис Генпрокурора
В Киеве объявили о подозрении двум заместителям директора филиала "Центр строительства и ремонта путей" акционерного общества "Укрзализныця" в растрате средств при закупке оборудования.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, они организовали закупку оборудования для локомотивов по завышенным ценам, из-за чего компания понесла убытки.
В 2023 году чиновники заключили договор с частной компанией на поставку оборудования, необходимого для работы железнодорожных локомотивов. При этом закупку провели по существенно завышенной стоимости, а разница фактически обернулась убытками для государственной компании.
Растрата имущества
Сообщается, что действия обоих подозреваемых квалифицированы как растрата имущества в особо крупных размерах в пользу частного юридического лица.
Сумма установленного ущерба превышает 4,4 млн гривен.
