281 5

Хищение 95 млн грн на трансформаторах для "Укрзализныци": дело передали в суд

трансформаторы для УЗ

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении двух экс-чиновников "Укрзализныци" и еще двух лиц, уличенных в завладении средствами АО "Укрзализныця" при закупке трансформаторов в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что уже установлено?

По данным детективов, в июне-декабре 2022 года так называемый "бэк-офис" "Укрзализныци" обеспечил избрание заранее определенной компании, подконтрольной гражданину Республики Беларусь, поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Кроме того, организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями.

"Впрочем, настоящей угрозой стало то, что он не проверил гражданство контролера компании и его связи с РФ, хотя это входило в его должностные обязанности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Камышин ушел из наблюдательного совета "Укрзализныци"

Цена была искусственно завышена

Впоследствии "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.

В результате реализации схемы в течение 2022-2024 гг. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму почти 95 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 54,6 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Читайте также: АП ВАКС оставила под стражей нардепа Бондара, которого подозревают в завладении средствами "Укрзализныци"

Что предшествовало?

  • Махинацию раскрыли в апреле 2024 года.
  • В отношении двух ее участников суд вынес обвинительный приговор в рамках соглашения о признании вины. По его условиям, УЗ возместили 2 млн грн убытков. Кроме того, суд применил спецконфискацию 54,6 млн грн в доход бюджета.
  • В еще одном эпизоде дела о деятельности указанной организованной группы о подозрении в хищении более 140 млн грн на закупке кабельно-проводниковой продукции сообщили 10 лицам. Обвинительный акт по этим фактам уже направили в ВАКС.
  • Кроме того, лидер "бэк-офиса" Укрзализныци подозревается в отмывании преступных средств.

Шановний лохторат, почекайте, зайдуть 90 млрд, ми вас знову не здивуємо.
Підпис придумайте самі.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:14 Ответить
закрий клюва. якось без тебе ухилянта розберемося .
показать весь комментарий
09.03.2026 13:28 Ответить
Пательня, ти сьогодні не прожарена.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:30 Ответить
Потужна потужність, куди ж без неї?
показать весь комментарий
09.03.2026 13:18 Ответить
Тече бюджет, як диряве корито. Ворують, падли, повсюди без сорому перед загиблими та тими, хто боронить Україну. Крадуть много, щоб хватило на слідство, суддів та окно в державному кордоні ну і звичайно на розкоші десь в Австрії або Землі обетованної...
показать весь комментарий
09.03.2026 13:42 Ответить
 
 