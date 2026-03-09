Хищение 95 млн грн на трансформаторах для "Укрзализныци": дело передали в суд
НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении двух экс-чиновников "Укрзализныци" и еще двух лиц, уличенных в завладении средствами АО "Укрзализныця" при закупке трансформаторов в условиях полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Что уже установлено?
По данным детективов, в июне-декабре 2022 года так называемый "бэк-офис" "Укрзализныци" обеспечил избрание заранее определенной компании, подконтрольной гражданину Республики Беларусь, поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Кроме того, организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями.
"Впрочем, настоящей угрозой стало то, что он не проверил гражданство контролера компании и его связи с РФ, хотя это входило в его должностные обязанности", - говорится в сообщении.
Цена была искусственно завышена
Впоследствии "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.
В результате реализации схемы в течение 2022-2024 гг. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму почти 95 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.
Благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 54,6 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.
Что предшествовало?
- Махинацию раскрыли в апреле 2024 года.
- В отношении двух ее участников суд вынес обвинительный приговор в рамках соглашения о признании вины. По его условиям, УЗ возместили 2 млн грн убытков. Кроме того, суд применил спецконфискацию 54,6 млн грн в доход бюджета.
- В еще одном эпизоде дела о деятельности указанной организованной группы о подозрении в хищении более 140 млн грн на закупке кабельно-проводниковой продукции сообщили 10 лицам. Обвинительный акт по этим фактам уже направили в ВАКС.
- Кроме того, лидер "бэк-офиса" Укрзализныци подозревается в отмывании преступных средств.
