Розкрадання 95 млн грн на трансформаторах для "Укрзалізниці": справу передали до суду

НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, викритих на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі трансформаторів в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що вже встановлено?

За даними детективів, у червні-грудні 2022 року так званий "бек-офіс" "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії, підконтрольної громадянину Республіки Білорусі, постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Крім того, організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

"Втім, справжньою загрозою стало те, що він не перевірив громадянство контролера компанії та його зв’язки з рф, хоча це входило в його посадові обов’язки", - йдеться у повідомленні.

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Ціну штучно завищили

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 54,6 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

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Що передувало?