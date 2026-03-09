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Новини Заволодіння коштами Укрзалізниці
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Розкрадання 95 млн грн на трансформаторах для "Укрзалізниці": справу передали до суду

трансформатори для УЗ

НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, викритих на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі трансформаторів в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що вже встановлено?

За даними детективів, у червні-грудні 2022 року так званий "бек-офіс" "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії, підконтрольної громадянину Республіки Білорусі, постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Крім того, організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

"Втім, справжньою загрозою стало те, що він не перевірив громадянство контролера компанії та його зв’язки з рф, хоча це входило в його посадові обов’язки", - йдеться у повідомленні.

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Ціну штучно завищили

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 54,6 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

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Що передувало?

  • Оборудку викрили у квітні 2024 року.
  • Стосовно двох її учасників суд ухвалив обвинувальний вирок в межах угоди про визнання винуватості. За її умовами, УЗ відшкодували 2 млн грн збитків. Крім того, суд застосував спецконфіскацію 54,6 млн грн у дохід бюджету.
  • У ще одному епізоді справи щодо діяльності вказаної організованої групи про підозру у розкраданні понад 140 млн грн на закупівлі кабельно-провідникової продукції повідомили 10 особам. Обвинувальний акт за цими фактами вже скерували до ВАКС.
  • Крім того, лідер "бек-офісу" Укрзалізниці підозрюється у відмиванні злочинних коштів.

Автор: 

НАБУ (5746) Укрзалізниця (7195) САП (2618) закупівлі (3727)
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Шановний лохторат, почекайте, зайдуть 90 млрд, ми вас знову не здивуємо.
Підпис придумайте самі.
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09.03.2026 13:14 Відповісти
закрий клюва. якось без тебе ухилянта розберемося .
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09.03.2026 13:28 Відповісти
Пательня, ти сьогодні не прожарена.
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09.03.2026 13:30 Відповісти
Потужна потужність, куди ж без неї?
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09.03.2026 13:18 Відповісти
Тече бюджет, як диряве корито. Ворують, падли, повсюди без сорому перед загиблими та тими, хто боронить Україну. Крадуть много, щоб хватило на слідство, суддів та окно в державному кордоні ну і звичайно на розкоші десь в Австрії або Землі обетованної...
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09.03.2026 13:42 Відповісти
Хоч одну тварюку пристрельте при затриманні, побачите результати, а так це все до дупи, як крали суки так і крадуть...
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09.03.2026 17:22 Відповісти
 
 