АП ВАКС залишила під вартою нардепа Бондара, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці"

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 08.04.2025 про продовження народному депутату України Віктору Бондару строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75,7 млн грн.

Про це повідомила АП ВАКС у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється в організації заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

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Що передувало?

17 січня НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили Бондару про підозру. За даними слідства, нардеп разом зі спільником-підприємцем розробив схему постачання продукції для Укрзалізниці за завищеними цінами. Через це компанія зазнала збитків у розмірі понад 140 мільйонів гривень.

Після повідомлялося, що 21 січня нардепу Бондару проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 190 млн грн.

У п’ятницю, 24 січня, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Бондару. Слідчий суддя відмовився брати депутата під варту, ухваливши рішення про звільнення його під заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

4 лютого Бондар не сплатив заставу у 100 млн грн, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці".

10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування трьох епізодів корупційних злочинів на АТ "Укрзалізниця".