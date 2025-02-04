Нардеп Бондар, якого підозрюють у заволодінні коштами "УЗ", не вніс ₴100 мільйонів застави

Народний депутат Віктор Бондар не сплатив заставу у 100 млн грн, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці".

Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як зазначається, гроші мали бути внесені протягом п’яти робочих днів, проте станом на завершення терміну сплати, народний депутат кошти не вніс.

Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію щодо запобіжного заходу. 12 лютого о 9:00 Антикорупційна палата ВАКС розгляне цю скаргу.

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Що передувало?

17 січня НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили Бондару про підозру. За даними слідства, нардеп разом зі спільником-підприємцем розробив схему постачання продукції для Укрзалізниці за завищеними цінами. Через це компанія зазнала збитків у розмірі понад 140 мільйонів гривень.

Після повідомлялося, що 21 січня нардепу Бондару проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 190 млн грн.

У п’ятницю, 24 січня, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Бондару. Слідчий суддя відмовився брати депутата під варту, ухваливши рішення про звільнення його під заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

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