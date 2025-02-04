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Новини
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Нардеп Бондар, якого підозрюють у заволодінні коштами "УЗ", не вніс ₴100 мільйонів застави

Бондарю, якого підозрюють у заволодінні 140 млн грн Укрзалізниці, проситимуть заставу в 190 млн

Народний депутат Віктор Бондар не сплатив заставу у 100 млн грн, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці".

Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

Як зазначається, гроші мали бути внесені протягом п’яти робочих днів, проте станом на завершення терміну сплати, народний депутат кошти не вніс.

Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію щодо запобіжного заходу. 12 лютого о 9:00 Антикорупційна палата ВАКС розгляне цю скаргу.

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Що передувало?

17 січня НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили Бондару про підозру. За даними слідства, нардеп разом зі спільником-підприємцем розробив схему постачання продукції для Укрзалізниці за завищеними цінами. Через це компанія зазнала збитків у розмірі понад 140 мільйонів гривень.

Після повідомлялося, що 21 січня нардепу Бондару проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 190 млн грн.

У п’ятницю, 24 січня, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Бондару. Слідчий суддя відмовився брати депутата під варту, ухваливши рішення про звільнення його під заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

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Автор: 

застава (682) Укрзалізниця (6904) Антикорупційний суд ВАКС (1979)


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Топ коментарі
+12
Перепливе Тису в вагоні ресторані.
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04.02.2025 13:01 Відповісти
+8
чекаємо повідомлень від боднара з-за кордону про політичні переслідування ))
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04.02.2025 12:59 Відповісти
+4
погранці на руках перенесуть
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04.02.2025 13:19 Відповісти
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У Курского вокзала. Стою я молодой. Подайте Христа ради. Червонец золотой.
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04.02.2025 12:59 Відповісти
чекаємо повідомлень від боднара з-за кордону про політичні переслідування ))
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04.02.2025 12:59 Відповісти
З Відню чи Лондону - ось у чому питання !?
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04.02.2025 13:04 Відповісти
я би вибрав Лондон )
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04.02.2025 13:06 Відповісти
а я би Відень, там кава смачніша
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04.02.2025 13:17 Відповісти
Перепливе Тису в вагоні ресторані.
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04.02.2025 13:01 Відповісти
Хоча б не втопився у віскі під час запливу.
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04.02.2025 13:14 Відповісти
погранці на руках перенесуть
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04.02.2025 13:19 Відповісти
Ну не вніс - нехай сидить у буцигарні.
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04.02.2025 13:01 Відповісти
Вищий корупційний суд-"працює"!
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04.02.2025 13:04 Відповісти
Чекайте - завтра новий суд зменшить розмір застави.
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04.02.2025 13:07 Відповісти
ви шо!!! ..а за що шановний суддя буде харчуватись на новій яхті ?!!!
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04.02.2025 13:10 Відповісти
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04.02.2025 15:37 Відповісти
"Слідчий суддя відмовився брати депутата під варту, ухваливши рішення про звільнення його під заставу в розмірі 100 мільйонів гривень."

слідчий суддя промовисто натякнув бондару скільки треба занести
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04.02.2025 13:09 Відповісти
В цьому випадку слідчий суддя повинен бути посажен замість цього бандита
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04.02.2025 13:46 Відповісти
По этому поводу можно только материться, но воспитание и Правила форума не позволяют мне это сделать.
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04.02.2025 13:12 Відповісти
ну чому .. правила форума не заборонять їжу

а саме під час новини я уху їв
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04.02.2025 13:14 Відповісти
він заніс, тільки туди де треба, завтра зменшать заставу, після завтра виявиться що помилково... то усьо винний стрілочник
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04.02.2025 13:14 Відповісти
Вітя був настільки жлоб, що навіть зажлобив внести за себе заставу
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04.02.2025 13:17 Відповісти
Я чомусь собі придумав , що спочатку гроші в заставу , а потім звільнення з під варти ... ( дивно )
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04.02.2025 13:32 Відповісти
Зараз зменшать. Як можна... така людина... При Ющенку був заступником голови адміністрації (чи як вона тоді називалася). Гімнюк ще той.
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04.02.2025 13:46 Відповісти
Тобто тепер їм і заставу не треба вносити?)
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04.02.2025 14:10 Відповісти
ДруЗЗЯ кінулі...
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04.02.2025 15:25 Відповісти
 
 