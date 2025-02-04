Війська РФ обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: серйозно пошкоджено інфраструктуру. ФОТО
Сьогодні, 4 лютого 2025 року, війська РФ знову обстріляли одне з залізничних депо на Дніпропетровщині.
На щастя, ніхто із залізничників не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці"
Як зазначається, серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад.
"Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні - виводимо на маршрути резервні поїзди", - наголосили в "УЗ".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 21 січня залізнична інфраструктура Дніпропетровщини також перебувала під ворожою атакою.
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