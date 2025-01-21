Рашисти вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: поранено двох залізничників, пошкоджено рухомий склад
21 січня залізнична інфраструктура Дніпропетровщини перебувала під ворожою атакою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Як зазначається, внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому - надано медичну допомогу на місці.
Також пошкоджено будівлі та рухомий склад.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог зранку атакував Дніпропетровщину: частково зруйноване складське приміщення у Дніпрі. Постраждав чоловік у Синельниківському районі
