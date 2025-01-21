УКР
Рашисти вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: поранено двох залізничників, пошкоджено рухомий склад

Атаки на інфраструктуру УЗ

21 січня залізнична інфраструктура Дніпропетровщини перебувала під ворожою атакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому - надано медичну допомогу на місці.

Також пошкоджено будівлі та рухомий склад.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

війна (1472) обстріл (30490) Укрзалізниця (7011) Дніпропетровська область (4175)
Навели ракети кацапські прихвостні, які знали про рухомий склад. Скільки ж цієї нечисті в Україні? Майже 50% всіх пошкоджень ракетами і дронами справа рук цих поліцаїв, які живуть серед нас, а найбільше в російській православній церкві в Україні, яка ховається під українською назвою УПЦ.
